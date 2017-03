Stand: 29.03.2017 09:16 Uhr

Lange Sperren nach Angriff auf Schiedsrichter

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat nach einem Angriff auf einen Schiedsrichter zwei Spieler des Kreisligisten SV Rot Weiß Wilhelmsburg für lange Zeit gesperrt. Das HFV-Sportgericht entschied am Dienstag, dass Mohammed B. eine Sperre von zweieinhalb Jahren absitzen muss. Er hatte vor dem Sportgericht zugegeben, den Schiedsrichter geschlagen und dessen Assistenten beleidigt zu haben. Sein Teamkollege Volkan K. darf wegen Tritten und Schlägen für zwölf Monate keinen Fußballplatz betreten. Zudem wurde ein Spieler eines unbeteiligten Vereins gesperrt. Eigentlich Zuschauer der Partie, war der Mann auf das Feld gelaufen und hatte nach Aussage mehrerer Zeugen ebenfalls Schläge und Tritte ausgeteilt.

Rudelbildung nach spätem Führungstor

HFV-Sportgericht zieht Konsequenzen 29.03.2017 09:57 Uhr Autor/in: Naroska, Jörg Das Sportgericht des Hamburger Fußballverbandes hat zwei Amateur-Fußballer gesperrt. Sie hatten einen Schiedsrichter attackiert.







Zu den Ausschreitungen war es in der Partie zwischen Rot Weiß Wilhelmsburg und Vorwärts Ost am 21. März gekommen. Nach dem umstrittenen 3:2-Führungstor von Vorwärts hatten Wilhelmsburger Spieler den Schiedsrichter und dessen Assistenten attackiert. Das Spiel wurde vom Unparteiischen abgebrochen, die Polizei schickte 16 Einsatzwagen. Bei deren Eintreffen hatte sich die Situation allerdings wieder beruhigt.

Geldstrafe für Rot Weiß Wilhelmsburg

Auch die Verhandlung vor dem Sportgericht am Dienstag verlief in vergleichsweise entspannter Atmosphäre. Täter und Opfer kennen sich aus der Nachbarschaft. Der angegriffene Schiedsrichter spielte in seiner Jugend selbst jahrelang Fußball bei Rot Weiß Wilhelmsburg. Der Club muss nun wegen des Spielabbruchs und fehlender Ordner eine Geldstrafe von 750 Euro zahlen. Gegen die Urteile kann innerhalb von zehn Tagen Berufung eingelegt werden.

Entscheidung über Spielwertung steht noch aus

Offen ist noch die Wertung der Partie der Wilhelmsburger gegen die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT). Das Punktspiel war unmittelbar nach den Vorfällen abgesetzt worden. Der Spielausschuss muss nun entscheiden, ob das Match neu angesetzt oder ebenso mit 3:0 für den Gegner gewertet wird wie die abgebrochene Begegnung gegen Vorwärts Ost.

