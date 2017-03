Stand: 24.03.2017 15:20 Uhr

Angriff auf Schiedsrichter: Verband sperrt Team

Am vergangenen Dienstag ist es bei einem Amateur-Fußballspiel in Wilhelmsburg zu Angriffen auf den Schiedsrichter gekommen. Nun hat der Hamburger Fußball-Verband (HFV) reagiert und die Kreisliga-Mannschaft des SV Rot Weiß Wilhelmsburg per einstweiliger Verfügung ab sofort vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Zumindest bis zur Verhandlung vor dem HFV-Sportgericht, die für den kommenden Dienstag angesetzt ist.

Rudelbildung nach spätem Führungstor

Was war passiert? In dem Derby Tabellendritter (Wilhelmsburg) gegen -vierter (Vorwärts Ost) in der Kreisliga 1 erzielten die Gäste kurz vor Spielende das 3:2-Führungstor. Ein Wilhelmsburger Spieler beschimpfte danach den Schiedsrichter-Assistenten, weil der Treffer seiner Meinung nach aus einer Abseitsposition heraus erzielt wurde. Der Referee stellte den Akteur vom Platz. Daraufhin griffen mehrere Spieler den Schiedsrichter tätlich an. Es kam zu einer Rudelbildung, in die auch Vereinsoffizielle und Fans der Wilhelmsburger involviert gewesen sein sollen. Das Spiel musste abgebrochen werden.

16 Streifenwagen im Einsatz

Die Polizei, der eine "Massenschlägerei" gemeldet wurde, schickte 16 Einsatzwagen zum Sportplatz am Rotenhäuser Damm. Vor Ort angekommen, hatte sich die Situation allerdings wieder beruhigt. Der Schiedsrichter erstattete Anzeige gegen zwei Rot-Weiß-Spieler, gegen die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Bei der Verhandlung vor dem HFV-Sportgericht droht den beiden Amateurkickern eine mehrjährige Sperre.

Byernetzki: "Jede Gewalttätigkeit ist eine zu viel"

Carsten Byernetzki vom Hamburger Fußball-Verband wollte sich zu den Vorfällen nicht im Detail äußern, "da es sich hier um ein schwebendes Verfahren handelt". Er verwies gegenüber dem NDR darauf, "dass weit über 99 Prozent aller jährlich circa 60.000 Spiele auf dem Feld und in der Halle im Hamburger Fußball-Verband problemlos über die Bühne gehen." Trotzdem sei natürlich jede Gewalttätigkeit eine zu viel. "Wir sind uns der Verantwortung für Mannschaften, Schiedsrichter und Zuschauer bewusst, die einfach 'nur' Fußball spielen und erleben wollen", so Byernetzki.

