Fußball: Gleiches Geld für Frauen und Männer? von Matthias Heidrich und Tabea Kunze

Caroline Hansen ist zurzeit ziemlich glücklich und vor allem stolz darauf, Norwegerin zu sein. "Dieses Geschenk bedeutet einfach so viel. Das macht den Alltag viel einfacher für uns", sagt die norwegische Nationalspielerin des VfL Wolfsburg dem NDR. Denn ab 2018 bekommt sie genauso viel Geld für ihre Einsätze im Nationalteam wie ihre männlichen Kollegen. Das hat der norwegische Verband NFF festgelegt und damit eine Vorreiterrolle in puncto Gleichberechtigung im Fußball eingenommen. Auch, weil Hansens männliche Kollegen auf rund 50.000 Euro zugunsten der Frauen verzichten. "Wir spielen im Nationalteam nicht wegen des Geldes", sagt Nationalspieler Stefan Johannsen.

Norwegen als Vorreiter bei der Gleichberechtigung

"Dass die Männer sagen, sie geben von ihrem Geld etwas ab und der Verband diesen Schritt macht, ist einfach großartig", so Hansen. Die norwegische Frauen-Nationalmannschaft erhält zukünftig 640.000 Euro pro Jahr, doppelt soviel wie bisher. "Dann können viele Spielerinnen in Norwegen vielleicht länger Fußball spielen und müssen nicht aufhören, weil das Studium oder der Job vorgehen", erklärt Hansen.

Popp: "Zahlen in Deutschland haben eine andere Spanne"

1:0 für Norwegen beim Thema Gleichberechtigung







Allein vom Fußball können auch in Deutschland Nationalspielerinnen kaum leben. Wolfsburgs Alexandra Popp hält es trotzdem nicht für realistisch, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem norwegischen Beispiel folgen könnte. "Die Zahlen in Deutschland haben eine andere Spanne. Da wäre es utopisch, wenn man sagen würde, die Frauen bekommen jetzt das gleiche an Prämien wie die Männer. Das ist ganz, ganz weit entfernt", sagt die Nationalspielerin und fügte lachend hinzu: "Natürlich wäre das super, wenn das passieren würde."

EM-Titel-Prämie: 37.500 zu 300.000 Euro

Zur Orientierung: Für den Gewinn des EM-Titels im vergangenen Sommer hätte jede deutsche Nationalspielerin vom DFB 37.500 Euro bekommen. Letztlich strichen die DFB-Frauen keinen Cent ein, weil sie im Viertelfinale ausschieden. Bei den Männern wären es für den EM-Sieg 2016 300.000 Euro gewesen. Das Halbfinal-Aus gegen Frankreich bescherte Mesut Özil und Co. immerhin noch 100.000 Euro Prämie. Allein für einen WM-Qualifikationseinsatz erhalten die Stars 20.000 Euro.

Beim Thema gleiche Bezahlung sind nicht nur die nationalen Verbände die Ansprechpartner, sondern auch die internationalen. Die UEFA zahlte im vergangenen Sommer Frauen-Europameister Niederlande 1,2 Millionen Euro Siegprämie. Portugals Männer erhielten 2016 25,5 Millionen vom europäischen Verband.

"Absolutes Zeichen vom norwegischen Verband"

Für Popp geht es gar nicht um die nackten Summen ("Wir können uns nicht beschweren"), sondern eher um eine grundsätzliche Stärkung des Frauenfußballs: "Das war ein absolutes Zeichen vom norwegischen Verband. Man kann nur hoffen, dass es sich auf den kompletten Frauenfußball überträgt. Es muss ja nicht jeder Verband jetzt Kohle rausschmeißen, aber vielleicht mehr Initiative zeigen."

