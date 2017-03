Stand: 29.03.2017 22:38 Uhr

VfL-Frauen in Lyon stark, aber nicht stark genug von Matthias Heidrich, NDR.de

Für die Frauen des VfL Wolfsburg ist in der Champions League zum ersten Mal bereits im Viertelfinale Endstation gewesen. Der Bundesliga-Zweite zog in der Neuauflage des Vorjahres-Finals gegen Olympique Lyon den Kürzeren. Nach der 0:2-Heimpleite im Hinspiel zeigten die Wolfsburgerinnen am Mittwochabend beim Titelverteidiger eine starke Leistung, kamen aber nicht über ein 1:0 (0:0) hinaus. Bei den vier bisherigen Teilnahmen an der "Königsklasse" hatten die Norddeutschen immer mindestens das Halbfinale erreicht und 2013 sowie 2014 den Titel geholt.

Zweimal Glück für starken VfL

Die Wolfsburgerinnen setzten von Beginn an um, was sie sich vorgenommen hatten: mutig nach vorne zu spielen. Die Schnelligkeitsvorteile vor allem über die Außen zu nutzen, war das Mittel der Wahl. Lyon hatte seine Liebe Müh‘ mit den wuseligen Wolfsburgerinnen. Trotz der Überlegenheit der Gäste, hatten die Französinnen zunächst die besseren Möglichkeiten. Nach einer Ecke und einer Kopfballverlängerung von Wendie Renard stand Lyons Eugénie Le Sommer auf einmal vollkommen frei. Glück für den VfL, dass die 27-Jährige den Ball an den Pfosten setzte, von wo er an den Oberschenkel von Torhüterin Almuth Schult prallte (17.). Bei der zweiten brenzligen Situation half Schiedsrichterin Monika Mularczyk aus Polen ein bisschen mit. Die hatte bei Isabel Kerschowskis Rettungstat gegen Ada Hegerberg in der 22. Minute bereits für Foulelfmeter entschieden, nahm den Pfiff nach Rücksprache mit ihrer Assistentin aber wieder zurück.

Die Saison der VfL-Fußballerinnen in Bildern













































Schult hält, was zu halten ist

Wolfsburg kam in einer temporeichen Partie nun auch zu guten Möglichkeiten. Caroline Graham Hansen zog von rechts nach innen, Renard fälschte den Schuss der Norwegerin ab, doch der Ball prallte nur gegen den Pfosten (35.). Die starke Pernille Harder machte es auf der linken Seite fast genauso, dieses Mal entschärfte Olympique-Torhüterin Sarah Bouhaddi die Situation (36.). Fünf Minuten vor der Pause musste noch einmal Schult eingreifen, als sie einen Versuch von Alex Morgan aus spitzem Winkel mit dem Fuß entschärfte.

Hansen macht es nochmal spannend

Das Tempo der ersten Hälfte konnten die Wolfsburgerinnen im zweiten Durchgang nicht ganz durchhalten. Nach einer guten Möglichkeit von Sara Björk Gunnarsdottir kurz nach Wiederanpfiff kam von den Gästen nicht mehr viel Zwingendes. Schult sorgte mit einem verunglückten Abstoß in den Rücken von Nilla Fischer unfreiwillig für Gefahr vor ihrem Tor. Der Ball prallte zu Morgan, doch die US-Amerikanerin verzog (49.). Als alles bereits auf ein torloses Remis hinauslief, fasste sich Harder ein Herz und konnte von Kadeisha Buchanan im Strafraum nur per Foul gestoppt werden - Elfmeter für Wolfsburg. Hansen verwandelte sicher zum 1:0 in der 82. Minute. Für einen zweiten Treffer, der die VfL-Frauen zumindest in die Verlängerung gebracht hätte, fehlte dann allerdings die Durchschlagskraft. Anna Blässes Gelb-Rote Karte in der Nachspielzeit fiel da auch nicht mehr ins Gewicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.03.2017 | 22:40 Uhr