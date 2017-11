Stand: 18.11.2017 09:22 Uhr

Rekord! Meppen mit alle Mann nach Lotte

Lediglich 87 Kilometer liegen zwischen dem Stadion des SV Meppen und der Arena der Sportfreunde Lotte. Heute wird es auf dieser kurzen Strecke eine kleine Volkswanderung geben. Voraussichtlich über 4.000 Fans des Aufsteigers aus dem Emsland werden ihr Team im Derby unterstützen. Anfang der Woche waren bereits 3.300 Tickets vergriffen, weitere 900 standen am Mittwoch noch zum Verkauf. Die Auswärtspartie bei den Sportfreunden, die im Schnitt vor knapp 2.000 Zuschauern antreten, dürfte zum Heimspiel für die Meppener werden. Der Sportclub zeigt das Derby ab 14 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de.

"Pilgerfahrt blau-weißer Fußballenthusiasten"

"Das haben wir uns erarbeitet", sagte Trainer Christian Neidhart der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Euphorie, die im Augenblick rund um die Mannschaft herrsche, sei einfach überragend. "Dass der SV Meppen den Rekord in der Dritten Liga aufstellt, die meisten Auswärtsfans mitzubringen, ist schon stark."

"Das haben wir uns erarbeitet", sagte Trainer Christian Neidhart der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Euphorie, die im Augenblick rund um die Mannschaft herrsche, sei einfach überragend. "Dass der SV Meppen den Rekord in der Dritten Liga aufstellt, die meisten Auswärtsfans mitzubringen, ist schon stark." Die bisherige Bestmarke in der laufenden Spielzeit hält der 1. FC Magdeburg, der im Spiel beim Karlsruher SC von rund 2.500 Anhängern begleitet wurde. Eine "Pilgerfahrt blau-weißer Fußballenthusiasten" dieser Art, wie es die Meppener formulieren, gab es zuletzt zu Zweitligazeiten. In der Saison 1993/1994 strömten rund 5.000 SVM-Fans zum Rückrundenauftakt in das Stadion des VfL Bochum.

Damals standen die Meppener auf dem vierten Tabellenplatz und träumten von mehr. Ist das in dieser Saison auch erlaubt? Fakt ist, dass sich der Aufsteiger beeindruckend schlägt und das Überraschungsteam der Liga ist. Rang sieben mit 24 Punkten kann sich nach 15 Saisonspielen sehen lassen.

Kein Neidhartsches Familienduell

Personell müssen die Emsländer bei den Sportfreunden ohne Devann Yao auskommen, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ein Fragezeichen steht hinter Jens Robben (Wadenzerrung). "Ansonsten sind alle soweit im Training", so Neidhart, für den es kein Familienduell geben wird. Sohn Nico wurde vergangene Woche wegen eines Kahnbeinbruchs am Fuß operiert und steht den Sportfreunden längerfristig nicht zur Verfügung.

