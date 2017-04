Stand: 27.04.2017 16:28 Uhr

Bremen geht gegen Berlin auf Bonus-Jagd

Davie Selke soll zurückkommen, Serge Gnabry geht vielleicht und Max Kruse ist wieder auf dem Zettel von Bundestrainer Joachim Löw: Werder Bremens Höhenflug der vergangenen Wochen fordert positive wie negative Personaldebatten heraus. Mit zehn Bundesligaspielen in Folge ohne Niederlage (acht Siege, zwei Unentschieden) haben sich die Hanseaten aller Abstiegssorgen entledigt und könnten eine schon jetzt verrückte Saison sogar noch mit der Europa-League-Qualifikation toppen. Am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) empfängt der Tabellensiebte die zwei Plätze höher angesiedelte Hertha aus Berlin. "Ich sehe es positiv, dass wir unser Hauptziel erreicht haben. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen", sagte Trainer Alexander Nouri am Donnerstag.

So könnte Werder Bremen spielen





















Nouri: "Wir sind in Vertragsgesprächen"

Dass der fulminante Lauf den Grün-Weißen Rückenwind gibt, ist klar. "Jeder nimmt Selbstvertrauen mit aus den letzten Wochen, und Euphorie kann beflügeln. Wir müssen das mit Handeln untermauern", so Nouri. Die Wandlung Werders vom Kellerkind zum Anwärter aufs internationale Geschäft trägt auch die Handschrift des Trainers. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft lediglich bis zum Ende der Saison. Er hatte das Team nach dem dritten Spieltag von Viktor Skripnik übernommen. Geht es nach den Werder-Verantwortlichen, soll Nouri auch über diese Spielzeit hinaus an der Seitenlinie stehen. "Wir sind in Vertragsgesprächen, haben aber keinen Zeitdruck. Es geht darum, Ideen auszutauschen", sagte der Coach zu seiner Situation.

Hertha zu Hause hui, auswärts pfui

Vor dem kommenden Gegner hat Bremens Trainer Respekt. "Hertha spielt eine tolle Saison", so Nouri, der trotzdem mit dem 13. Saisonsieg liebäugelt: "Wir gehen mit dem Anspruch in die Partie, gewinnen zu wollen." Ihm wird nicht entgangen sein, dass der Berliner Höhenflug fast ausschließlich auf guten Heimleistungen gründet. Im eigenen Stadion ist die Mannschaft aus der Hauptstadt die drittbeste der Liga, auswärts allerdings die drittschlechteste.

Löw: "Kruse hat eine sehr gute Form" 27.04.2017 16:57 Uhr Autor/in: Roschitz, Martin Joachim Löw sieht die starke Form von Max Kruse mit Wohlwollen. Der Bundestrainer scheint für eine Rückkehr des Bremers ins Nationalteam offen.







