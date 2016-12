Stand: 21.12.2016 16:00 Uhr

Beiersdorfer verlässt den HSV zum Jahresende

Das Hin und Her beim HSV hat ein Ende: Der bisherige Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer wird den Hamburger SV zum Jahresende verlassen und damit auch sein Amt als Sportdirektor aufgeben. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Tag nach dem 2:1-Erfolg gegen Schalke 04 mit. Demnach habe Beiersdorfer in vertraulichen Gesprächen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen signalisiert, dass er sich die Rolle als Sportdirektor nicht vorstellen könne. Im vergangenen Mai hatte sich der HSV von Peter Knäbel getrennt, Beiersdorfer war seitdem Sportdirektor und Clubchef in Personalunion.

Bruchhagen: "Dietmar hat sich loyal verhalten"

"Wir haben uns in den vergangenen Tagen mehrfach über die Zukunft unterhalten. Letztlich hat Dietmar mir signalisiert, dass er sich die Rolle als Sportdirektor aktuell nicht vorstellen kann. Das akzeptiere und respektiere ich", wird Bruchhagen auf der HSV-Homepage zitiert: "Dietmar hat sich in den vergangenen Tagen loyal verhalten, er hat seine operativen Arbeiten akribisch fortgesetzt und dafür gesorgt, dass wir gut vorbereitet in die nun beginnende Winterpause gehen."

Beiersdorfer: "HSV braucht Klarheit und Verlässlichkeit"

Beiersdorfer verlässt wie schon 2009, als er im Zwist mit Vorstandsboss Bernd Hoffmann gegangen war, seinen Lieblingsclub nicht ganz freiwillig. "Die Trennung fällt mir wahnsinnig schwer. Trotzdem bin ich nach reiflicher Überlegung zum Entschluss gekommen, dass ich meine Tätigkeit hier in Kürze beenden werde. Der HSV braucht Klarheit und Verlässlichkeit in den Entscheidungen, damit die Verantwortlichen in Zukunft in Ruhe arbeiten können", sagte der 53-Jährige, der sich eine Weiterbeschäftigung als entmachteter Chef wohl einfach nicht vorstellen konnte.

Die schwere Entscheidung wird ihm mit einer hohen Abfindung versüßt - sein Vertrag galt noch bis Sommer 2018. Beiersdorfer war nach der Ausgliederung der Fußballabteilung im Sommer 2014 zum Vorstandsboss der HSV AG ernannt worden. Am 14. Dezember dieses Jahres wurde er aufgrund der sportlichen Talfahrt seines Amtes enthoben und Bruchhagen als neuer Club-Chef installiert. Ihm war zuletzt vorgehalten worden, dass er trotz einer Gesamtinvestition von 90 Millionen Euro keinen Schritt mit der Mannschaft weitergekommen sei.

Priorität haben Neuverpflichtungen

Die Suche nach einem Sportchef geht für den HSV und Bruchhagen also weiter, steht in der Prioritätenliste des Vorstandsvorsitzenden aber nicht ganz oben: "Vordringlichste Aufgabe ist es nun, die vom Trainer gewünschten Ergänzungen des Kaders im Rahmen unserer Möglichkeiten vorzunehmen. Die anstehenden Transfers in diesem Winter werde ich gemeinsam mit unseren Fachabteilungen abwickeln, wir befinden uns in mehreren laufenden Prozessen."

Gleichwohl wird sich Bruchhagen nach einem neuen Manager für den abstiegsdedrohten Bundesliga-Dino umsehen. Wasserstandsmeldungen möchte er dazu aber nicht mehr abgeben: "Ich werde nun Gespräche mit potenziellen Kandidaten aufnehmen und mich erst wieder zu dem Thema äußern, wenn es einen neuen Stand gibt."

