Florian Kohfeldt: Bremens Ass im Ärmel?

Florian Kohfeldt ist außerhalb von Bremen vermutlich nur den wenigsten ein Begriff. In der viel beschworenen Werder-Familie hingegen genießt der 35 Jahre alte Nachfolger des geschassten Cheftrainers Alexander Nouri schon lange ein hohes Ansehen. Um das zu verstehen, genügt ein Blick zurück in den September 2016: Als die Hanseaten sich damals von Trainer Viktor Skripnik trennten, wurden auch seine Co-Trainer Torsten Frings und Kohfeldt beurlaubt. Aber im Gegensatz zu Frings blieb Kohfeldt beim Club. Er übernahm Nouris U23 und rechtfertigte das Vertrauen mit dem Klassenerhalt des Werder-Nachwuchses in der Dritten Liga: "Das war definitiv keine leichte Aufgabe", lobte Sportchef Frank Baumann die Arbeit des 35-Jährigen, der nun - wieder als Nouri-Nachfolger - die Profis auf das anstehende Auswärtsspiel am Freitagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Eintracht Frankfurt vorbereiten soll.

"Kohfeldt ist ein innovativer Trainer" 30.10.2017 12:41 Uhr Florian Kohfeldt übernimmt für mindestens eine Partie die Profis von Werder Bremen. Sportchef Frank Baumann über die Qualitäten des neuen Trainers.







Seit 16 Jahren im Verein

Baumann bezeichnete Kohfeldt als "intelligenten und sehr innovativen Trainer", der Spieler weiterentwickeln könne und eine "klare Ansprache" habe. Der Delmenhorster ist seit 16 Jahren im Club, wechselte als 2001 als Torwarttalent zu den Hanseaten und träumte von einer Profikarriere: "Eigentlich wusste ich aber schon nach meinen ersten beiden Trainingseinheiten in Bremen, dass es damit nichts wird ", erklärte Kohfeldt der "Kreiszeitung". Der Werder-Fan von Kindesbeinen an machte aus der Not eine Tugend, wurde Jugendtrainer und schloss nebenbei ein Studium in Sport- und Gesundheitswissenschaften ab.

Trainerschein als Jahrgangsbester

Peu à peu arbeitete sich Kohfeldt bei Werder nach oben und scheute sich dabei nicht, vermeintliche Rückschritte zu akzeptieren. Dem Cheftrainerposten bei der U16 folgte der Assistenzjob bei der U17 unter Skripnik. Der Ukrainer nahm seinen "Studenten" mit zur U23 und später auch zu den Profis. 2015 schloss Kohfeldt den DFB-Trainerlehrgang als Jahrgangsbester ab und war bei Werder im Dreiergespann mit Skripnik und Frings längst mehr als nur der "Hütchenaufsteller". Bei vielen taktischen Maßnahmen war Kohfeldts Meinung entscheidend. "Er ist unser Stratege", erklärte Chefcoach Skripnik damals.

Kohfeldt betrachtet es im Umgang mit den Spielern als Vorteil, selbst nie Profi gewesen zu sein: Skripnik und Frings hätten als alte Hasen vieles vorausgesetzt, er habe dann vorgeschlagen, "das eine oder andere noch mal anzusprechen, weil es vielleicht nicht bei allen angekommen ist". Er selbst ist nun bei Werder ganz oben angekommen. Gelingt ihm in Frankfurt ein erfolgreiches Trainer-Debüt, darf er von mehr träumen, auch wenn Baumann abwiegelt: "Unsere endgültige Entscheidung hängt nicht von diesem Spiel ab."

Baumann: "Sehr hohe Wertschätzung"

Kohfeldt ist nach Skripnik und Nouri der dritte Juniorencoach in Folge, der sich bei den Profis versuchen darf. Seinen Vorgängern gelang es zwar, Impulse zu setzen (Werder sprang jeweils von Rang 18 bis in die Nähe der Europacup-Plätze), ein dauerhafter Erfolg blieb jedoch aus. Baumann ficht das nicht an: "Florian hat bei uns eine sehr hohe Wertschätzung. Er spielt bei unseren Überlegungen für eine Dauerlösung zweifellos eine wichtige Rolle." Das tun aber offenbar auch andere Namen: Nach Informationen der "Kreiszeitung" soll der frühere Gladbach-Coach Lucien Favre (jetzt OGC Nizza) kontaktiert werden, auch Thomas Tuchel stehe auf der Kandidatenliste ganz oben.

