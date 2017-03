Stand: 31.03.2017 10:25 Uhr

Erfolg vor Gericht: Schmerzensgeld für Klasnic

Erfolg für den nierenkranken früheren Profifußballer Ivan Klasnic: Das Landgericht Bremen sprach dem 37-Jährigen am Freitag im Prozess gegen den früheren Mannschaftsarzt des Bundesligisten Werder Bremen und eine beteiligte Internistin ein Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro plus Zinsen zu. Zudem haften die beklagten Mediziner Götz Dimanski und Manju Guha für alle anfallenden "materiellen und immateriellen" Schäden des einstigen Torjägers. Die Höhe muss noch verhandelt werden. Klasnic hatte die Klage im April 2008 eingereicht.

Ivan Klasnic: Warten auf die neue Niere Sportclub - 26.03.2017 23:15 Uhr Autor/in: Sven Kaulbars Fünf Stunden Dialyse, dreimal die Woche: Anders kann Ivan Klasnic nicht mehr leben. Das Warten auf eine neue Niere bestimmt das Leben des Ex-Fußball-Stars. Sven Kaulbars hat ihn begleitet.







Klasnic steht Verdienstausfall zu

Im Februar diesen Jahres hatte ein Gutachter gleich eine Kette von Fehlern bei der Behandlung der schlechten Blutwerte des einstigen Werder-Stürmers (2001 bis 2008) ausgemacht. Der Auffassung schloss sich nun der Vorsitzende Richter Clemens Bolay in seiner Urteilsbegründung an: "Dimanski ist für den Nierenverlust und die daraus resultierenden Folgen verantwortlich." Auch Guha seien "grobe Behandlungsfehler" unterlaufen. Bolay unterstrich, dass Klasnic ein Verdienstausfall für das Jahr 2007 von rund einer Million Euro zustehe. Weder der Kroate noch die angeklagten Ärzte waren zur Urteilsverkündung erschienen. Beide Parteien können gegen das Urteil in Revision gehen, es ist noch nicht rechtskräftig.

Warten auf eine Spenderniere

Seit September 2016 wartet Klasnic auf eine Spenderniere - bereits zum dritten Mal binnen elf Jahren. Im Januar 2007 wurde ihm zunächst eine Niere seiner Mutter verpflanzt, sein Körper stieß das Organ aber ab. Drei Monate später erhielt er eine Niere seines Vaters, das Organ schafft es jedoch nicht mehr, sein Blut ausreichend zu reinigen. Deshalb muss der Kroate dreimal in der Woche zur Dialyse.

