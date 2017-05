Stand: 23.05.2017 16:08 Uhr

Eintracht vor Relegation "entspannt angespannt"

Einen Haken hinter die reguläre Saison machen, den dritten Tabellenplatz in der Zweiten Liga akzeptieren und sich zu 100 Prozent auf die Relegation konzentrieren - das fällt Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht schwer, wie er am Dienstag auf der Pressekonferenz zugab. Zu gerne hätte er auf das nervenaufreibende Nachsitzen gegen den Regional-Rivalen VfL Wolfsburg am Donnerstag und am Montag (jeweils 20.30 Uhr, live im Ersten und im Livecenter bei NDR.de) verzichtet: "Wir wären gerne direkt aufgestiegen, aber so müssen wir eben in diese ungeliebte Relegation - das ist meine persönliche Meinung. Aber es ist eben auch die weitere Chance für uns, Geschichte zu schreiben und uns den Traum zu erfüllen." Den Traum von der Bundesliga wollen die Braunschweiger realisieren, aufsteigen in die Beletage des deutschen Fußballs - wie 2013, als die Eintracht erstmals nach 28 Jahren wieder Erstligist wurde.

Kopf und Körper fit für Wolfsburg

Das Lieberknecht-Team muss im Kopf jetzt genauso schnell umschalten wie bei seinen gefährlichen Kontern auf dem Platz. Fitte Köpfe und fitte Körper, das braucht der Außenseiter - und deshalb ist die Massagebank jetzt genauso wichtig wie der Trainingsplatz. "Es ist wichtig, dass wir den Schwerpunkt auf die Regeneration setzen", so Lieberknecht: "Die Jungs werden permanent von der medizinischen Abteilung behandelt und sollen auch mal den Kopf freikriegen." Die personelle Situation macht Mut, bis auf die Langzeitverletzten sind alle Profis einsatzfähig. Kapitän Ken Reichel und seine Kollegen sind bereit: "Wir freuen uns riesig auf die beiden Herausforderungen, und da wollen wir das Beste für uns rausholen."

Lieberknecht: "Für die Normalität entschieden"

Während die Wolfsburger in ein Kurztrainingslager an die deutsch-niederländische Grenze gereist sind, bleibt die Eintracht daheim. Die Begründung garnierte Lieberknecht mit einen kleinen Seitenhieb an den Nachbarn: "Es gibt genügend schöne Plätze in Braunschweig, um Ruhe zu finden, von daher haben wir uns für die Normalität entschieden", so der 43-Jährige, der die Mission Aufstieg "entspannt, angespannt" angeht und den großen Zusammenhalt in seiner Mannschaft betonte: "Die Teamfähigkeit bei uns ist extrem ausgeprägt."

Den "herausragenden" Gomez stoppen

Der Tabellen-Dritte der Zweiten Liga muss seine Kräfte auf allen Ebenen bündeln, um im Duell gegen den 16. der Ersten Liga mithalten zu können: "Das ist ein Kräftevergleich, der eigentlich im Bereich des Unmöglichen zu liegen scheint", sagte Lieberknecht mit Blick auf den millionenschweren Etat des VfL. Um das "Unmögliche" möglich zu machen, muss seine Mannschaft vor allem Mario Gomez ausschalten, den Topstürmer der "Wölfe". Lieberknecht: "Das ist ein herausragender Stürmer, das weiß Fußball-Deutschland und das wissen wir."

