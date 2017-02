Stand: 08.02.2017 15:40 Uhr

Osnabrück klarer Favorit gegen Mainz 05 II

Erst der Spitzenreiter, nun das Schlusslicht: Auf den VfL Osnabrück wartet am 22. Spieltag der Dritten Liga nach dem Topduell beim MSV Duisburg (2:2) eine vermeintlich leichte Aufgabe. Am Freitag ist der abgeschlagene Tabellenletzte Mainz 05 II, der in elf Auswärtsspielen erst zwei Zähler geholt hat, zu Gast an der Bremer Brücke. NDR.de zeigt die Begegnung am Freitag ab 19 Uhr im Video-Livestream. Kommentator ist Hendrik Deichmann. Die meisten Fans und Experten sehen den VfL als klaren Favoriten, nicht so Osnabrücks Trainer Joe Enochs: "Das will zwar keiner hören, aber Mainz ist eine gute Mannschaft. Mir müssen sehr konzentriert spielen, um zu gewinnen."

"Mannschaft ist intakt und hat eine gute Mentalität

Ohnehin mahnte Enochs: "Die Gefahr besteht, dass die Erwartungshaltung zu groß wird." Doch zu großen Sorgen muss sich der Osnabrücker Übungsleiter eigentlich nicht machen. Die beiden guten Auftritte seiner Mannschaft gegen Münster (3:1) und in Duisburg in diesem Jahr haben untermauert, dass die Niedersachsen zum Kreis der Aufstiegskandidaten gehören. "Die Mannschaft ist intakt und hat eine sehr gute Mentalität", betonte der Coach, der noch um den Einsatz von Stürmer Kwasi Okyere Wriedt (Adduktorenzerrung) bangt. "Er wird am Freitag wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen", so Enochs.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 11.02.2017 | 19:30 Uhr