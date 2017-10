Stand: 12.10.2017 11:09 Uhr

VfL Osnabrück: Bebt die Brücke mit Thioune?

Die Trennung von Trainer und Urgestein Joe Enochs hat beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück viele Emotionen freigesetzt. Nicht zuletzt bei Nachfolger Daniel Thioune. Der Nachwuchschef übernahm das Amt des Chefcoaches, aber erst nach Rücksprache mit seinem Freund Enochs. "Es war ein Supergespräch, sehr emotional. Er hat klar signalisiert, dass ich diese Aufgabe annehmen soll", berichtete der 43-Jährige auf der Pressekonferenz vor seinem Debüt am Freitag (19 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den 1. FC Magdeburg. Nun liegt es am bisherigen A-Junioren-Trainer, die Niedersachsen möglichst schnell aus dem Tabellenkeller herauszuführen. "Jetzt geht es darum, dass die Mannschaft dahin kommt, wo sie hingehört - und das ist nicht Tabellenplatz 16, 17 oder 18."

Neu-Coach mit Osnabrücker Stallgeruch

Da wäre der zweite Heimerfolg nach zuletzt vier sieglosen Spielen mit den Pleiten in den Derbys gegen Meppen und Münster ein guter Anfang. Thioune jedenfalls brennt auf sein Debüt: "Freitagabend. Flutlicht. Bremer Brücke. Etwas Geileres gibt es nicht. Es gibt nur ein Ziel: Die Brücke muss beben." Der neue Coach weiß, wovon er spricht. Von 1996 bis 2002 trug der in Georgsmarienhütte geborene und aufgewachsene Thioune das VfL-Trikot, war in der Saison 1998/1999 in der Regionalliga Nord Torschützenkönig und schaffte mit den Lila-Weißen 2000 den Zweitligaaufstieg. "Ich bin Osnabrücker. Stand früher auf der West und wollte unbedingt auf den Platz. Dafür habe ich hart gearbeitet."

"Magdeburg ist eine Top-Mannschaft

Jetzt steht er in verantwortlicher Position neben dem Platz und hat für sein erstes Heimspiel einen harten Brocken vor der Brust. "Magdeburg ist eine Top-Mannschaft mit hoher Qualität. Wir wollen trotzdem erfolgreich sein und den Gegner unter Druck setzen", so Thioune. Wer seine Vorgaben auf dem Feld umsetzen soll, daraus macht der Neue ein Geheimnis. Nur so viel: "Die Wahrscheinlichkeit ist schon verdammt groß, dass es die eine oder andere Überraschung am Freitag geben wird."

