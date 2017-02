Stand: 04.02.2017 15:58 Uhr

Last-Minute-Treffer bringt VfL einen Punkt von Thomas Luerweg, NDR.de

Der VfL Osnabrück hat im Drittliga-Topspiel durch ein Last-Minute-Tor von Marc Heider einen glücklichen Punkt geholt: Das Team von Coach Joe Enochs kam am Sonnabend beim Tabellenführer MSV Duisburg zu einem 2:2 (1:0). Die erste Hälfte gehörte den Gästen aus Niedersachsen, die ihre frühe Führung aber nicht über die Zeit bringen konnten. Denn nach dem Wechsel drehten die Duisburger die Partie mit viel Herz und lagen schließlich vor 17.745 Zuschauern an der Wedau bis in die Nachspielzeit hinein vorn. Der nicht mehr erwartete Treffer von Heider in der Nachspielzeit sorgte für den späten Ausgleich. Enochs zeigte sich im WDR hocherfreut: "Ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden", sagte er.

MSV Duisburg - VfL Osnabrück: Die Tore Sportclub - 04.02.2017 13:55 Uhr Geführt, zurückgelegen und am Ende doch einen Punkt geholt: Der VfL Osnabrück hat beim 2:2 bei Spitzenreiter MSV Duisburg in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Die Tore der Partie.







Wriedts Blitzstart bringt die Führung

Enochs vertraute der Startelf, die vor einer Woche Preußen Münster mit 3:0 besiegt hatte. Der Tabellenführer begann forsch, doch MSV-Stürmer Simon Brandstetter verfehlte eine Hereingabe von Andreas Wiegel - Glück für den VfL (1.). Der erste Osnabrücker Angriff führte im Gegenzug dann gleich zur Führung: Nazim Sangaré bediente 20 Meter vor dem Tor Topstürmer Kwasi-Okyere "Otschie" Wriedt, dessen Schuss vom linken Pfosten ins Tor sprang - 1:0! Sein neunter Saisontreffer nach nur 100 Sekunden.

Die Westdeutschen zeigten sich zunächst geschockt durch den frühen Rückstand, erhöhten aber permanent den Druck. So kamen sie zu guten Schusschancen durch Brandstetter (12.), Fabian Schnellhardt (13.) und Kevin Wolze (15.). Die Gäste überstanden diese Drangphase mit Glück und Geschick und hatten schließlich selbst zwei hochkarätige Gelegenheiten: VfL-Kapitän Bastian Schulz nagelte den Ball aus 16 Metern an die Latte (35.), drei Minuten später zog Kemal Rüzgar aus fünf Metern volley per Seitfallzieher ab. MSV-Keeper Mark Flekken parierte aber großartig. Eine Minute vor der Pause hatte Rüzgar erneut eine Riesenchance im Fünfmeterraum, war aber zu überrascht, um aus spitzem Winkel zu treffen. So blieb es beim insgesamt leistungsgerechten 1:0 zum Seitenwechsel.

Duisburg dreht das Spiel - VfL kommt zurück

21.Spieltag, 04.02.2017 14:00 Uhr

MSV Duisburg

MSV Duisburg 2:2



VfL Osnabrück Tore: 0:1 Wriedt (3.) 1:1 Bomheuer (56.) 2:1 Onuegbu (73.) 2:2 Heider (90.+3)

MSV Duisburg: Flekken - Klotz, Bomheuer, Blomeyer, Wolze (79. Poggenberg) - Wiegel (57. Dausch), Albutat, Schnellhardt, Engin (46. Onuegbu) - Janjic, Brandstetter

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sangare, Appiah, Willers, Dercho - Heider, B. Schulz, Syhre (80. Renneke), Hohnstedt (58. Reimerink) - Wriedt (59. S. Tigges), Rüzgar

Zuschauer: 17745



Weitere Daten zum Spiel

Im zweiten Abschnitt begannen die Niedersachsen druckvoll, doch der Tabellenführer traf mit seiner ersten echten Gelegenheit: Schnellhardt brachte einen Freistoß in den Strafraum und Dustin Bomheuer vollstreckte per Kopf. 1:1 - VfL-Keeper Marius Gersbeck war chancenlos (56.). Drei Minuten später verpasste Schnellhardt die Duisburger Führung, als er im Strafraum in aussichtsreicher Position nicht abzog. Die Osnabrücker wackelten in dieser Phase bedenklich, auch als Gersbeck zunächst eine Wolze-Flanke (66.) und dann einen Kopfball von Brandstetter nicht festhalten konnte (69.). Im Eins-gegen-Eins behielt der Torhüter wenig später gegen Brandstetter kühlen Kopf (72.), war aber eine Minute später machtlos: Der eingewechselte Kingsley Onuegbu kam im Strafraum nach einem Einwurf an den Ball und zirkelte ihn technisch perfekt um Gersbeck herum - 2:1.

Die Gäste versuchten, das Ruder noch einmal herumzureißen, doch auch, weil Topstürmer Wriedt mittlerweile ausgewechselt war, fehlten dem VfL lange die Mittel. Brandstetter vergab eine Riesenchance zum 3:1 (88.). In der Nachspielzeit, als niemand mehr damit rechnete, traf Heider zum glücklichen 2:2 (90.+3) - das versöhnliche Ende einer packenden Partie an der Wedau.

