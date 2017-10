Stand: 17.10.2017 10:40 Uhr

VfL Osnabrück: Thioune bekommt Zeit

Sollten die Fußballer des Drittligisten VfL Osnabrück am Sonnabend die "Sportschau" in der ARD verfolgt haben, galt ihr Interesse möglicherweise besonders dem Bericht zur Bundesligapartie des FC Bayern München gegen den SC Freiburg: Denn auf der Bank des Rekordmeisters nahm erstmals in dieser Saison ihr ehemaliger Mitspieler Kwasi Okyere Wriedt Platz. Der neue FCB-Coach Jupp Heynckes hatte den 23-Jährigen nicht zuletzt dank dessen Bilanz für die U23 der Bayern (acht Treffer in zehn Spielen) berufen. Vor zwei Monaten war Wriedt noch Spieler des VfL Osnabrück und bereitete beim 2:2 in Karlsruhe beide VfL-Treffer vor. Seit Wriedts Weggang haben die Niedersachsen in neun Spielen magere sieben Tore erzielt - es ist mehr als offensichtlich, dass das VfL-Offensivspiel unter dem Verlust leidet.

"Wir müssen mehr Qualität nach vorne bringen"

Das hat auch Interimscoach Daniel Thioune erkannt, der als Nachfolger von Joe Enochs am vergangenen Freitag beim 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg erstmals an der Seitenlinie stand. "Wir müssen mehr Qualität nach vorne bringen. Gegen Magdeburg haben wir zu wenig Chancen herausgespielt. Die braucht man aber, um Tore zu machen und letztendlich Ergebnisse zu erzielen", sagte der 43-Jährige im NDR Interview. Ergebnisse, die der VfL dringend benötigt, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Daran will Thioune in den kommenden Tagen arbeiten und schon beim Auswärtsspiel in Rostock am Freitagabend (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit seinem Team "eine Schippe drauflegen".

Job-Garantie bis 4. November

Auf dem Papier hat Thioune die Osnabrücker Negativserie (fünf Spiele in Folge ohne Sieg) noch nicht stoppen können, VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend sah sich dennoch in seiner Trainerwechsel-Entscheidung bestätigt: "Der Impuls hat gewirkt, das war ein mutiger Auftritt." Der Manager lobte das neue 4-3-3-System und die personellen Umstellungen. Dabei hob er das Startelf-Debüt des 19-jährigen Sebastian Klaas (im zentralen Mittelfeld), die Versetzung von Kamer Krasniqi auf die Rechtsverteidiger-Position und von Emmanuel Iyoha auf den rechten Flügel hervor. Gleichwohl mahnte Wehlend auch Geduld mit dem Interimscoach an: "Wir brauchen Ruhe und Zeit." Die sollen Thioune und sein Co-Trainer Merlin Polzin erhalten. Bis zur Länderspielpause nach der Partie in Paderborn (4. November) "wollen wir auf jeden Fall in dieser Konstellation weiterarbeiten", erklärte Wehlend.

