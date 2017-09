Stand: 15.09.2017 21:01 Uhr

Osnabrücks Zwischenhoch wieder vorbei

Das kleine Zwischenhoch des VfL Osnabrück ist wieder vorbei. Der Fußball-Drittligist unterlag am Freitagabend Rot-Weiß Erfurt mit 0:1 (0:1) und ging damit nach vier Partien ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Nach dem frühen Gegentor fand die Elf von Trainer Joe Enochs nur schwer ins Spiel und kam erst im zweiten Durchgang zu einigen (wenigen) Torgelegenheiten. Mit neun Zählern rangiert Osnabrück weiter im Mittelfeld der Tabelle, am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) steht das Derby beim SV Meppen an.

Erfurts Razeek schockt VfL-Abwehr früh

Enochs schickte die gleiche Startelf aufs Feld, die auch beim 1:0-Sieg in Großaspach begonnen hatte. Dreimal in Folge waren die Osnabrücker ohne Gegentor geblieben, gegen Erfurt riss diese Serie nach nur zwei Minuten: Ahmed Razeek schockte die Niedersachsen mit dem frühen Führungstreffer, als er nach einer Hereingabe freistehend an Marius Gersbeck vorbei zum 1:0 einschob. Kurz darauf bot sich den Gästen die nächste gute Gelegenheit, doch Carsten Kammlott verfehlte das Tor per Kopf nur knapp (4.). Und auch die dritte Torchance des Spiels ging auf das Erfurter Konto: Der Distanzschuss von Kapitän Christoph Menz ging am VfL-Gehäuse vorbei (15.). Enochs reagierte früh auf die passive Vorstellung seines Teams und brachte Stürmer Marcos Alvarez für Jules Reimerink (32.) - doch die Maßnahme verpuffte. Bis zum Halbzeitpfiff gab es keine nennenswerte VfL-Torchance, aber immerhin auch keine mehr für Erfurt.

VfL-Offensive mit wenig Durchschlagskraft

8.Spieltag, 15.09.2017 19:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 0:1



RW Erfurt Tore: 0:1 Razeek (2.)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Falkenberg (66. S. Tigges), Appiah, Susac, Wachs - Heider, Groß, Danneberg (71. Arslan), Reimerink (32. Alvarez) - Savran, Iyoha

RW Erfurt: Klewin - Odak, Laurito, Menz, Brückner - Ludwig (89. Lauberbach), Neuhold - Razeek (72. Engl), E. Huth (83. Bieber), Biankadi - Kammlott

Zuschauer: 7782



Auch im zweiten Durchgang zeigten die VfL-Profis wenig Durchschlagskraft. Emmanuel Iyoha sorgte für den ersten Torabschluss der Gastgeber, mit seinem Schuss aus 20 Metern stellte er Erfurts Keeper Philipp Klewin aber nicht vor Probleme (53.). Kurz darauf haderte der VfL mit Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiburg), der nach einem Zweikampfduell zwischen Menz und Alvarez im Erfurter Strafraum nicht auf Elfmeter entschied (57.). Osnabrück war nun am Drücker, dennoch hätten die Gäste beinahe auf 2:0 erhöht - Merveille Biankadi traf jedoch nur den Außenpfosten (61.). Dem VfL-Spiel fehlte die Präzision, der finale Pass ging meist ins Leere - zwingende Torchancen blieben Mangelware. Fünf Minuten vor dem Ende hatten die VfL-Fans dann aber doch den Torjubel auf den Lippen, aber Halil Savran spielte quer, anstatt selbst abzuschließen - für Alvarez war dann der Winkel zu spitz (85.). Unmittelbar vor dem Schlusspfiff wurde es noch einmal turbulent, aber Steffen Tigges brachte gleich zweimal den Ball aus dem Gewühl heraus nicht im gegnerischen Tor unter.

