Hansa jubelt - Osnabrück taumelt weiter von Matthias Heidrich, NDR.de

Mit dem zweiten Sieg in Folge darf der Blick des FC Hansa Rostock in der Dritten Liga wieder nach oben gehen. Die Mecklenburger feierten am Freitag im Nordduell gegen den VfL Osnabrück einen nicht unverdienten 2:0 (1:0)-Heimerfolg. Der VfL präsentierte sich einmal mehr viel zu harmlos im Abschluss, um erfolgreich zu sein. Damit bleiben die Niedersachsen auch im zweiten Spiel unter Interimstrainer Daniel Thioune sieglos und drohen, auf den letzten Platz abzurutschen. "Die Mannschaft lernt aktuell die Brutalität des Fußballs kennen. Sie investiert viel, wird aber nicht belohnt", sagte Thioune "Telekom Sport".

Hüsing köpft Rostock in Führung

Wegen eines Lochs im Tornetz konnte die Partie erst mit sechsminütiger Verspätung angepfiffen werden. Die Gastgeber störte das wenig, denn ihnen gelang ein perfekter Start. Bereits in der siebten Minute entwischte Oliver Hüsing nach einer Flanke seinem Bewacher Marcel Appiah und köpfte ins lange Eck zum 1:0 für Hansa ein. Osnabrück war durchaus bemüht, den Rückstand schnell wieder wettzumachen. Allein, den Niedersachsen fehlten einmal mehr die zündenden Ideen in der Offensive. Das Fehlen von Stoßstürmer Halil Savran, der mit einer Knieverletzung womöglich längerfristig ausfallen wird, machte sich zusätzlich bemerkbar. Ein schöner Distanzschuss von Ahmet Arslan (43.), den Hansa-Keeper Janis Blaswich über die Latte lenkte, und eine Kopfballmöglichkeit von Christian Groß (45.), mehr war nicht aus VfL-Sicht. Die Rostocker hielten sich ebenfalls vornehm zurück, so dass die Zuschauer im Ostseestadion nur wenig Erbauliches zu sehen bekamen.

Schlagabtausch in Hälfte zwei

VfL Osnabrück Tore: 1:0 Hüsing (7.) 2:0 Hilßner (90.+4)

Hansa Rostock: Blaswich - Nadeau, Hüsing, Riedel, Holthaus - Br. Henning, Bischoff (85. Grupe) - Wannenwetsch, Evseev (69. Benyamina) - Väyrynen, Bouziane (59. Hilßner)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Groß, Appiah, Wachs, Susac - Danneberg (75. Iyoha), Arslan - Renneke (65. Heider), Klaas (65. Alvarez), Reimerink - S. Tigges

Zuschauer: 11600



Das änderte sich in der zweiten Hälfte. Vor allem die Osnabrücker drängten nun auf den Ausgleich. Steffen Tigges kam nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff aus halblinker Position zu einer guten Chance, verzog allerdings. Auch nach einer Stunde war es Tigges, der im Fallen abschloss, doch Blaswich war auf dem Posten. Und Hansa? Die Gastgeber merkten, dass sie mehr tun und offensiv für Entlastung sorgen müssen. Der schönste Angriff des Spiels wurde allerdings nicht von Erfolg gekrönt: Joshua Nadeau flankte butterweich auf den eingewechselten Sofian Benyamina, der sich schön hochschraubte. Doch Marius Gersbeck im VfL-Kasten holte alles aus sich heraus und lenkte den Kopfball über die Querlatte (71.).

VfL fehlt die zündende Idee

Auf der anderen Seite verpasste Tim Danneberg den Treffer für die Gäste. Anstatt direkt abzuschließen, wollte der Mittelfeldspieler das Spielgerät aus kurzer Distanz noch einmal annehmen. Der Ball versprang und die gute Möglichkeit war dahin (74.). Einen satten Schuss aus der Drehung von Marc Wachs entschärfte wiederum Blaswich (80.). Den Willen konnte der VfL-Mannschaft niemand absprechen. Doch dem Thioune-Team fehlte die Entschlossenheit vor dem Tor. Als die Osnabrücker in der Nachspielzeit bei einer Ecke alles nach vorne warfen, traf Marcel Hilßner (90.+4) ins leere Tor zum 2:0 und verwandelte das Ostseestadion in ein Tollhaus.

