Meppen mit Euphorie ins Spitzenspiel

Thilo Leugers kennt die große weite Fußballwelt. Als Jugendlichen zog es ihn von seinem emsländischen Stammverein Heidekraut Andervenne in die Akademie von Twente Enschede. Für die Niederländer lief der Mittelfeldspieler sogar in der Champions League und in der Europa League auf. Seit 2016 ist Leugers nun zurück in seiner Heimat und zählt beim starken Drittliga-Aufsteiger SV Meppen zu den Leistungsträgern. Vor dem Spitzenspiel heute gegen den Tabellendritten Fortuna Köln setzte der 26-Jährige ein Zeichen und verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2020. Der Sportclub zeigt die Partie ab 14 Uhr live im Fernsehen und bei NDR.de.

Sportclub live: SV Meppen - Fortuna Köln Sportclub - 21.10.2017 14:00 Uhr Der SV Meppen rockt die Dritte Liga. Holt der Aufsteiger aus dem Emsland gegen Fortuna Köln den nächsten Dreier?







Leugers: "Hier kann etwas entstehen"

"Thilo ist Emsländer, ein Aushängeschild. Seine Qualität ist für uns ganz wichtig", freute sich Trainer Christian Neidhart im "kicker" über die langfristige Bindung mit dem "Sechser". Leugers gab das Kompliment zurück: "Man sieht, dass hier langsam alles wächst, professioneller wird, und dass hier etwas entstehen kann." Mit Rang sechs nach zwölf Spielen hat der SVM eine mehr als achtbare Bilanz vorzuweisen, ist zudem bester Nordclub in der Dritten Liga. Leugers sieht den Erfolg im Teamgeist der Meppener begründet. "Wir sind schon eine gute Truppe. Wir passen zusammen", sagte er der "Meppener Tagespost". Sportvorstand Heiner Beckmann stößt ins gleiche Horn und verweist dabei auf die Personalie David Vrzogic, der ebenfalls vorzeitig bis 2020 verlängerte: "Dass David in einer Zeit seinen Vertrag unterzeichnet, in der er nicht regelmäßig zur Startelf gehört, zeigt einfach, wie sehr das Team funktioniert. Jeder weiß, wie wichtig er ist."

Starke Heimbilanz soll ausgebaut werden

Die Euphorie in Meppen ist jedenfalls groß: Gegen den Tabellendritten Fortuna Köln werden mindestens 8.000 Zuschauer im Emslandstadion erwartet. Dort präsentierte sich die Neidhardt-Mannschaft bislang sehr heimstark. Lediglich der 1. FC Magdeburg konnte sich in Meppen durchsetzen. Ansonsten sammelte der SVM zu Hause bereits elf seiner insgesamt 18 Punkte, feierte dabei prestigeträchtige Siege wie im Derby gegen den VfL Osnabrück oder gegen den Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC. Gegen Köln soll nun die starke Heimbilanz ausgebaut werden. Neidhart hat bis auf die Langzeitverletzten Steffen Puttkammer (Bänderriss) und Devann Yao (Muskelfaserriss) alle Mann an Bord.

