Meppen mit Remis gegen Aalen von Johannes Freytag, NDR.de

Der SV Meppen hat den dritten Saisonsieg verpasst, sich aber am Sonntag mit einer couragierten Leistung in der zweiten Hälfte ein 1:1 (0:1) gegen den VfR Aalen erkämpft. Die Emsländer glichen die Führung der Gäste durch Sebastian Vasiliadis durch Marius Kleinsorge aus. Nach dem schwachen ersten Durchgang hatte sich der Aufsteiger erheblich gesteigert und den Punkt redlich verdient. "Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein", erklärte Meppens Torschütze nach der Partie. Mit nunmehr acht Punkten aus sieben Partien haben die Norddeutschen einen mehr als passablen Saisonstart in die Dritte Liga hingelegt.

Meppen von Beginn an unter Druck

Die Emsländer hatten vom Anpfiff weg Mühe mit ihrem Gegner. Die Gäste aus Aalen kamen immer wieder gefährlich vor das Gehäuse von SVM-Keeper Eric Domaschke. Matthias Morys schoss knapp über die Querlatte (8.), dann scheiterten erst Vasiliadis aus der Distanz (16.) und anschließend Morys aus wenigen Metern, als er den Ball nicht richtig traf (20.). Kurz darauf machte es das Aalener Offensivduo aber besser: Nach einem Konter über Mattia Trianni spitzelte Morys den Ball im Strafraum weiter auf Vasiliadis, der nur noch einschieben musste (29.). Die Führung war hochverdient. Während die Gäste ihre Angriffe schnell und präzise vortrugen, agierten die Meppener einfallslos und hektisch. Chancen entstanden oft nur aus Verzweiflungsversuchen: Kleinsorge schoss einmal am Tor vorbei (27.) und einmal VfL-Keeper Daniel Bernhardt direkt in die Arme (34.).

Kleinsorge erzielt den Ausgleich

SV Meppen

SV Meppen 1:1



VfR Aalen Tore: 0:1 Vasiliadis (29.) 1:1 Kleinsorge (64.)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Gebers, Vidovic, Vrzogic - Puttkammer, Leugers - Kleinsorge (82. Senninger), Wagner (61. Hyseni), Granatowski (61. Kremer) - Girth

VfR Aalen: Bernhardt - Schorr, Rehfeldt, Geyer, T. Schulz (78. Traut) - Welzmüller, Preißinger - Bär, Trianni (75. Schnellbacher) - Vasiliadis (78. Stanese), Morys

Zuschauer: 6220



Meppen kam mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine, doch wirklichen Druck konnten die Gastgeber zunächst nicht aufbauen. Es dauerte bis zur 63. Minute, ehe Meppen wirklich gefährlich wurde, dann aber auch sogleich zum Ausgleich kam: Benjamin Girth schickte Kleinsorge mit einem klugen Heber auf die Reise, und der gefährlichste Meppener an diesem Tag drosch den Ball an Aalens Bernhardt vorbei zum 1:1 ins Netz. Der Treffer gab den Emsländern Aufwind - auch weil der Gegner nun nicht mehr so präsent war: Girth hatte die Top-Gelegenheit zum 2:1, scheiterte aber per Kopf aus kurzer Distanz (72.). Unmittelbar vor dem Abpfiff vergab auch der eingewechselte Max Kremer nach einer Flanke von Steffen Puttkammer den möglichen Siegtreffer (90.+1), das wäre aber auch zuviel des Guten gewesen.

