Stand: 09.04.2017 15:52 Uhr

Hansa Rostock setzt sich weiter ab

Hansa Rostock hat einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt in der dritten Fußball-Liga gemacht. Die Mecklenburger setzten sich am Sonntag beim Tabellen-Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 II mit 4:2 (1:0) durch und haben nun neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der SC Paderborn belegt. Mann des Tages war Christopher Quiring, der drei Treffer erzielte und einen vorbereitete.

Temporeiche und ausgeglichene Partie

32.Spieltag, 09.04.2017 14:00 Uhr

Mainz 05 II

Mainz 05 II 2:4



Hansa Rostock Tore: 0:1 Quiring (35.) 1:1 Halimi (49.) 1:2 Quiring (72.) 1:3 Andrist (77.) 1:4 Quiring (87.) 2:4 Seydel (90.+3)

Mainz 05 II: Watkowiak - Costly, Rossmann, Ihrig, Moos - Zimling - Halimi, Serdar (82. Pflücke), D. Bohl (66. Klement) - Sliskovic (66. Mörschel), Seydel

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Marc. Hoffmann, Dorda - Andrist (80. Garbuschewski), Gardawski (61. Holthaus), Erdmann, Quiring, Jänicke - Ziemer (62. Väyrynen)

Zuschauer: 2098



Weitere Daten zum Spiel

Die Partie im Bruchwegstadion war temporeich und lange Zeit ausgeglichen. Die Gastgeber hatten die erste gute Gelegenheit, als Suat Serdar aus kurzer Distanz an Rostocks Keeper Marcel Schuhen scheiterte (10.). Hansa befreite sich anschließend vom Druck der Mainzer und ging in der 35. Minute in Führung. Tobias Jänicke bediente mit einem tollen Zuspiel Quiring, der die Nerven behielt und den Ball überlegt einschob. Kurz vor der Pause hätte Quiring nachlegen können, dieses Mal blieb jedoch 05-Keeper Lukas Watkowiak Sieger im Eins-gegen-Eins-Duell (45.). Vier Minuten nach Wiederbeginn gelang den Rheinhessen der nicht unverdiente Ausgleich. Schuhen konnte den Ball nicht festhalten, Besar Halimi staubte zum 1:1 ab. Allerdings gab es von Seiten der Rostocker massive Proteste, da sie ein Foul an ihrem Torwart gesehen haben wollten.

Quiring mit einem Dreierpack

Es ging weiter hin und her in der unterhaltsamen Begegnung. Mainz hatte die nächste Großchance: Petar Sliskovic tauchte frei vor dem Tor auf, Schuhen ließ sich aber nicht überwinden (60.). Dann war wieder Hansa an der Reihe: Nach Quirings Flanke verpasste zunächst Stephan Andrist, ehe Fabian Holthaus den Ball am Ziel vorbeisetzte (64.). Die Gäste waren am Drücker und gingen wieder in Führung. Quiring überwand den Mainzer Schlussmann Watkowiak mit einem Außenristschuss (72.). Zuvor hatte Tim Väyrynen das 2:1 verpasst (69.). Hansa ließ nicht nach und traf fünf Minuten nach der Führung erneut. Quiring flankte auf Andrist, der überlegt vollendete (77.). Und Quiring gelang sogar noch sein dritter Treffer des Tages, als er einen Abpraller einschob (87.). Aaron Seydels Tor für die Mainzer in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Dritte Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 09.04.2017 | 19:30 Uhr