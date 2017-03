Stand: 30.03.2017 12:26 Uhr

Werder II empfängt Kiel zum Nordduell

Zu viele verpasste Chancen oder beachtliche Leistung oben mitzuspielen? An der bisherigen Drittliga-Saison von Holstein Kiel scheiden sich die Geister. Zum einen hat die Mannschaft von Trainer Markus Anfang bereits mehrfach die Möglichkeit vergeben, auf Platz drei zu springen. Wie zuletzt am Dienstag beim 0:0 im Nachholspiel in Lotte. Zum anderen ist Rang vier und Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen für die mit vergleichsweise geringen Mitteln haushaltenden "Störche" sehr respektabel. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Die Chance für den großen Coup ist da, er ist aber keine Pflicht. Soll der Traum von der Zweitliga-Rückkehr aber anhalten, wäre nach zwei Unentschieden in Folge ein Sieg im Nordduell beim SV Werder Bremen II am Sonnabend wichtig. Der Sportclub zeigt die Begegnung am Sonnabend ab 13.55 Uhr in voller Länge im Livestream bei NDR.de.

So könnten Werder II und Holstein Kiel spielen











































Peitz: "Einfach mal wieder drei Punkte holen"

Kiels Routinier Dominic Peitz, der drei Jahre lang für die zweite Mannschaft der Bremer gespielt hat (2005 bis 2008), sieht das genauso. "Wir müssen unseren Stiefel durchziehen und zusehen, dass wir einfach mal wieder drei Punkte holen", sagte der defensive Mittelfeldspieler vor der Partie, verwies aber auch auf die Schwere der Aufgabe: "Werder war schon viel weiter unten drin. Sie haben sich wieder gefangen." Tatsächlich hat die U23 der Hanseaten seit Jahresbeginn 14 Punkte eingesammelt. Der Sieg in Osnabrück oder das 0:0 gegen Klassenprimus Duisburg waren Ausrufezeichen. Doch zuletzt setzte es für sie Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gegen Magdeburg und Münster zwei 0:1-Heimniederlagen in Folge. Ein "Dreier" auf dem eigenen Platz 11 am Weser-Stadion wäre für den Tabellen-17. ebenso wichtig.

Mit dem Toreschießen hapert es bei Bremen

Dafür müssten die Bremer Nachwuchskicker Tore schießen. Damit tut sich die zusammen mit Erfurt zweitschlechteste Offensiv-Mannschaft der Liga (nur 24 Treffer in 28 Spielen) aber schwer. Bezeichnend: Beim Testspiel am vergangenen Dienstag gegen den Bremer SV musste für die Werder-Amateure ein Eigentor des Fünftligisten herhalten, um 1:1 zu spielen. "Es gab viele kleine Stockfehler und es war insgesamt nicht gut. Man hat den Jungs angemerkt, dass der Rhythmus fehlte. Daher war die Partie wichtig, um wieder reinzukommen und es am Wochenende besser zu machen", so Kohfeldt.

Dieses Thema im Programm: Nordsport | 01.04.2017 | 14:00 Uhr