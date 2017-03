Stand: 28.03.2017 20:53 Uhr

Holstein Kiel: Zwei Mann mehr, nur ein Punkt

Holstein Kiel hat wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Liga liegen lassen. Im Nachholspiel beim ersatzgeschwächten Aufsteiger Sportfreunde Lotte kamen die "Störche" am Dienstagabend nicht über ein 0:0 hinaus. Die Schleswig-Holsteiner waren vor 1.967 Zuschauern das deutlich überlegene Team, doch trotz zahlreicher guter Chancen und zwei Platzverweisen für Lotte blieben sie torlos. Mit einem Sieg wäre die Mannschaft von Trainer Markus Anfang auf Rang drei gesprungen, so muss sie sich mit dem vierten Platz begnügen.

Weiter geht es für Kiel bereits am Sonnabend bei Werder Bremens U23, der Sportclub zeigt die Partie ab 13.55 Uhr im Videolivestream.

Drexler hat frühe Führung auf dem Fuß

22.Spieltag, 28.03.2017 19:00 Uhr

SF Lotte

SF Lotte 0:0



Holstein Kiel Tore: -:-

SF Lotte: Fernandez - Langlitz, Rahn, Nauber, Neidhart - Brock, Wendel, J. Lindner (65. Saliou Sané) - Freiberger, Tankulic, Granatowski (83. P. Steinhart)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, C. Lenz - Peitz, Hoheneder (84. Azemi) - K. Schindler, Drexler, A. Bieler - Fetsch (72. Ducksch)

Zuschauer: 1967



Weitere Daten zum Spiel

Beide Mannschaften spielten von Beginn an mit viel Einsatz nach vorne. Allerdings sorgten immer wieder kleinere Foulspiele für Unterbrechungen des Spielflusses. Auf dem zuletzt geschundenen Geläuf in Lotte verzeichneten die Hausherren die erste Chance, bei Nico Neidharts Schuss musste KSV-Schlussmann Kenneth Kronholm aber nicht eingreifen (9.). Mit ihrer ersten Gelegenheit wären dann die Gäste um ein Haar sechs Minuten später in Führung gegangen. Matthias Rahn verschätzte sich beim Kopfball kolossal und machte so den Weg frei für Dominick Drexler, der allein vor Benedikt Fernandez auftauchte. Mit einer Körpertäuschung ließ der Kieler den Torhüter ins Leere rutschen, schob den Ball dann aber doch noch in die Arme von Fernandez, der schnell wieder auf den Beinen gewesen war.

Große Unordnung in Lottes Strafraum

Mehr brachte die von Lottes Trainer Ismail Atalan als spielstärkste der Liga gepriesene Kieler Offensive zunächst nicht zustande. Auf der anderen Seite ließen Kevin Freiberger (25.) und Nico Granatowski (33.) Chancen liegen, bevor es fünf Minuten vor der Halbzeit erneut im Strafraum der Hausherren gefährlich wurde - und zwar so richtig. Erst musste Fernandez eine missglückte Kopfball-Rückgabe von Gerrit Nauber entschärfen (40.), dann scheiterte auch Kingsley Schindler nach starkem Dribbling am Schlussmann (43.).

Überzahl hilft "Störchen" nicht

Die Kieler nahmen den Schwung mit in die zweite Hälfte. Dominic Peitz verfehlte mit seinem Schuss das Tor noch knapp (49.). Eine Minute später konnte Fernandez einen Gewaltschuss von Alexander Bieler gerade noch zur Ecke klären (50.). Und so ging es weiter: Drexlers Schuss blockte Alexander Langlitz im letzten Moment (58.), beim Abschluss von Dominik Schmidt brachte Fernandez noch die Fingerspitzen an den Ball und klärte damit (59.). Auch in der Folge blieben die Gäste überlegen, der Zug zum Tor ging allerdings ein wenig verloren. Doch in dieser Phase half Lotte den Kielern: Erst sah Tim Wendel Gelb-Rot (72.), nach einem groben Foul musste Rahn mit einer glatten Roten vorzeitig zum Duschen (79.). Doch die Überzahl brachte den "Störchen" nichts ein, vielmehr wirkten die Schleswig-Holsteiner mit der Situation überfordert. Die Hausherren verteidigten geschickt und ließen nichts mehr zu.

