Neitzel: Gönne Kiel und Anfang den Aufstieg

Mehr als drei Jahre trainierte Karsten Neitzel die KSV Holstein Kiel. Den Aufstieg verpasste er 2015 nur knapp. In dieser Saison wurde er nach dem vierten Spieltag beurlaubt. Am Sonnabend in Großaspach (13.30 Uhr / im Livestream bei NDR.de) können die "Störche" unter Markus Anfang die Rückkehr in die Zweite Liga perfekt machen. Wie fühlt es sich an, wenn ausgerechnet der Nachfolger das große Ziel erreichen sollte, das Neitzel knapp verpasst hat? Wie war seine Zeit in Kiel? Der ehemalige Holstein-Coach beantwortet diese Fragen in einem Gastbeitrag für NDR.de.

Im Frühjahr 2013 hatte ich zwei unterschriftsreife Angebote von Vereinen aus der Dritten Liga vorliegen. Die Ziele der Clubs waren ähnlich. Doch lag der eine Standort 300 Kilometer näher an meiner Heimatstadt Freiburg und anders als Kiel war diese Mannschaft kein Aufsteiger, sondern bereits in der Liga etabliert. Obwohl einige Aspekte dagegen sprachen, hatte ich mich für Kiel entschieden. Ich spürte großes Vertrauen zu den Verantwortlichen Andreas Bornemann und Wolfgang Schwenke. Für manche Trainer mögen die Mittel für Transfers oder ein talentierter Kader die wichtigsten Ressourcen sein, doch bei mir war es dieses Gefühl, eine Chance zu bekommen. Von Leuten, die geradlinig sind. Die nicht umkippen, sobald der Wind von vorne kommt.

Wusste, dass ich beurlaubt werde

Mehr als drei Jahre in Kiel haben gezeigt: Dieses Gefühl hatte mich nicht ausgetrickst. Das sage ich als Ex-Cheftrainer einer Mannschaft, die ich nicht verlassen wollte, sondern musste. Auch damals, im August 2016, als ich ins Büro bestellt wurde und vorher schon wusste, was Sache ist, habe ich nicht anders gedacht. Als Trainer spürt man die Schlinge um den Hals. Wenn die Sätze der Verantwortlichen kürzer werden und auch kühler. Man bereitet sich vor, verkneift sich die Aufregung und denkt: Trotz dieser Enttäuschung und des Frusts, schon nach vier Spieltagen und vier Punkten raus zu sein, war das meiste hier richtig.

Mit Geschäftsführer Schwenke auf eine Zigarette

In Kiel war es möglich, 13 Spiele in Folge nicht zu gewinnen, und trotzdem noch eine Chance zu bekommen. In Kiel durfte auf ein sensationelles Jahr ein schwieriges folgen. Mit Geschäftsführer Schwenke habe ich regelmäßig auf der Feuerleiter gesessen, um in der Sonne eine zu rauchen und Kaffee zu trinken. Ich arbeitete mit einem Vorgesetzten, der in einer Phase mit vier Sportdirektoren die Konstante war. Das ist im Profifußball nicht alltäglich. Häufig werde ich in diesen Tagen gefragt, ob ich es meinem Nachfolger Markus Anfang und dem Verein gönne, das zu erreichen, was ich immer erreichen wollte. Ja, sage ich, und meine das auch so. Wem es in dieser umkämpften Liga gelingt, zwei Spieltage vor Schluss aufsteigen zu können; wer die Mannschaft zur richtigen Zeit auf Temperatur hat und im Saisonverlauf nicht stehen geblieben ist - der hat sich das hart erarbeitet. Das anzuerkennen, ist eine Aufgabe, die man mit sich alleine austrägt. Und ja, das ist nicht einfach.

Drexler ein Schlüsselspieler zum Erfolg

Dass es bei mir funktioniert hat, liegt auch an dem Kieler Dominick Drexler, einem der absoluten Top-Spieler in der Dritten Liga. Ich wollte ihn schon holen, als ich noch in Bochum Trainer war. Ich wollte ihn in den Jahren danach. Vor einem Jahr klappte es endlich. Ihn zu verpflichten, war wie ein Sieg in der Nachspielzeit. Er sollte das letzte Puzzle-Stück für den Aufstieg sein. Auch Monate nach der Freistellung ist es immer noch ein bisschen traurig, dass ich Drexler nach drei Jahren Überzeugungsarbeit nur ein paar Wochen trainieren durfte. Doch dass die Vorstellung, die wir damals hatten, unter den Händen eines anderen aufgegangen ist, fühlt sich richtig an. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich darauf hoffen würde, dass unsere Idee doch Mist war, nur damit es mein Nachfolger schwer hat? Ein ziemlich schlechter.

