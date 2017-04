Stand: 27.04.2017 11:52 Uhr

Jahn - Kiel: Top-Sturm, Top-Abwehr, Top-Spiel

Nur 24 Gegentore in 34 Drittligaspielen: Die überragende Defensivarbeit der KSV Holstein Kiel ist ohne Zweifel der Hauptgrund, warum der schleswig-holsteinische Traditionsverein an die Tür zur zweiten Fußball-Bundesliga klopft. Am Sonnabend, wenn der Tabellenzweite von der Förde beim Verfolger Jahn Regensburg antritt, wird sich allerdings zeigen, wie stark das Bollwerk der "Störche" wirklich ist. Der Tabellenvierte, der nur einen Punkt hinter den Kielern liegt, hat mit 54 geschossenen Toren den besten Angriff der Liga vorzuweisen. Der Sportclub zeigt das Drittliga-Spitzenspiel ab 14 Uhr live im NDR Fernsehen und im Video-Livestream bei NDR.de.

Selbstvertrauen durch Derbysieg

"Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften", heißt es im Sport. Den Kielern würde wohl schon die Sicherung von Rang zwei reichen, um nach 36 Jahren den direkten Weg zurück in die Zweitklassigkeit einzuschlagen. Zuletzt 1981 war die KSV in der zweithöchsten deutschen Fußball-Liga vertreten, die damals noch zweigeteilt war. Das Team von Trainer Markus Anfang fährt auf jeden Fall mit dem Selbstvertrauen eines Derbysiegers in die Donaumetropole. Am vergangenen Dienstag setzte sich der Drittligist im Landespokal-Halbfinale souverän mit 2:0 gegen den klassentieferen Erzrivalen VfB Lübeck durch.

Fetsch leicht angeschlagen, Ducksch wohl gesetzt

Im 124. Duell der beiden ewigen Kontrahenten ging es hart zur Sache. Das bekam auch der Torschütze zum 1:0, Mathias Fetsch, zu spüren. Er erlitt eine leichte Meniskusquetschung, soll laut Club-Angaben aber nicht länger ausfallen. Gegen Regensburg dürfte ohnehin Marvin Ducksch, der beim jüngsten Ligasieg gegen Chemnitz getroffen und überzeugt hatte, wieder im Sturmzentrum auflaufen.

Vier Akteuren droht Gelbsperre im Endspurt

Das Restprogramm der Kieler ist wohl eines der schwersten im Vergleich zu den anderen Aufstiegsaspiranten. Nach der Partie in Regensburg wartet das Nordduell zu Hause gegen Hansa Rostock, ehe es zu Sonnenhof Großaspach geht und am letzten Spieltag der Hallesche FC kommt. Die "Verwarnungslage" könnte dabei ein Problem für die "Störche" werden. Alexander Bieler, Niklas Hoheneder und Tim Siedschlag stehen bei vier Gelben Karten, Mittelfeldabräumer Dominic Peitz sogar schon bei 14. Bei der nächsten Verwarnung droht allen ein Spiel Sperre.

