Stand: 13.05.2017 06:32 Uhr

Holstein Kiel will Großes in Großaspach schaffen

Über die längste Zeit dieser Drittliga-Saison bewegte sich Holstein Kiel im Windschatten der Spitzenteams. Die "Störche" flogen sozusagen ein wenig unter dem Radar. Clubs wie der MSV Duisburg und der VfL Osnabrück, die von Beginn an ganz oben im Klassement standen, galten als aussichtsreichere Aufstiegskandidaten. Die KSV gefiel sich lange Zeit in der Jägerrolle. Nach elf ungeschlagenen Begegnungen in Serie haben die Schleswig-Holsteiner diese längst hinter sich gelassen, ebenso wie viele Konkurrenten. Zwei Spieltage vor Saisonschluss fehlt dem Tabellenzweiten nur noch ein Sieg zum Zweitliga-Aufstieg. Gelingen soll dieser schon heute bei der SG Sonnenhof Großaspach. Der Sportclub überträgt die Partie ab 13.27 Uhr in voller Länge live im NDR Fernsehen und hier bei NDR.de.

Holstein Kiel vor dem Aufstieg Schleswig-Holstein 18:00 - 11.05.2017 18:00 Uhr Ein Sieg fehlt Holstein Kiel - dann würde der Verein nach 36 Jahren in die zweite Fußball-Bundesliga zurückkehren.







Zweitliga-Rückkehr nach dreieinhalb Jahrzehnten?

Die Kieler könnten sogar im Falle einer Niederlage den vorzeitigen Aufstieg feiern, sofern Magdeburg in Aalen und Jahn Regensburg gegen Chemnitz ebenfalls verlieren. Spielen alle drei unentschieden, dürfen ebenfalls die Sektkorken bei den "Störchen" knallen. Zuletzt war der Traditionsclub von der Förde 1981 in der damals noch zweigeteilten Zweiten Bundesliga vertreten. Drei Jahre zuvor hatte Wulf-Dieter Hansen die Kieler mit seinem Tor zum entscheidenden 1:0-Sieg über Wacker 04 Berlin in der Aufstiegsrunde geschossen.

Czichos: "Etwas ganz Großes für den Verein zu schaffen"

"Es ist eine gewisse Anspannung zu spüren. Es wird ein Kopf-Spiel, wir dürfen die Nerven nicht verlieren", sagte Rafael Czichos am Donnerstag dem NDR. Der Kapitän hatte sich bereits Anfang der Woche an die KSV-Fans gewandt und um Unterstützung in Großaspach gebeten. "So einen Tag wie in Regensburg brauchen wir wieder, um etwas ganz Großes für den Verein zu schaffen. Lasst uns zusammen das Ding in Großaspach reißen", sagte der Innenverteidiger. Rund 800 Fans hatten ihre "Störche" beim 3:0-Sieg in der 800 Kilometer entfernten Oberpfalz unterstützt. Offizielle Feierlichkeiten sind für den Fall der Fälle heute übrigens nicht geplant. Die Mannschaft kehrt mit dem Flugzeug noch am Abend über Hamburg nach Kiel zurück. Die Stadt plant bei einem Aufstieg erst am 20. Mai, nach dem letzten Saisonspiel zu Hause gegen Halle, einen Empfang.

Lewerenz und Siedschlag verlängern

Hinter den Kulissen stellt der deutsche Meister von 1912 schon fleißig die Weichen für das Abenteuer Zweite Liga. Mittelfeldmotor Steven Lewerenz verlängerte am Mittwoch seinen Vertrag bis 2019. "Die Perspektive bei Holstein Kiel ist sehr reizvoll", sagte der 25-Jährige. Am Donnerstag setzte dann auch Urgestein Tim Siedschlag (seit 2005 in Kiel) seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Holstein, allerdings nur für ein Jahr. Neben dem Kader kümmern sich die Verantwortlichen auch um das Holstein-Stadion. Im Falle des Aufstiegs ist ein Umbau für die Lizenz nötig und in Planung.

Auch die Kieler Handballer schauen trotz ihres wichtigen Bundesligaspiels am Sonntag gegen die Füchse Berlin auf die Kollegen vom KSV. Patrick Wiencek und Co. schickten den "Störchen" via Instagram einen Aufstiegs-Motivations-Gruß:

