Holstein Kiel empfängt den Spitzenreiter

Zwei torlose Unentschieden und eine 0:1-Heimpleite gegen den SV Wehen Wiesbaden: Das Frühjahr 2017 scheint keine schlechte Zeit zu sein, um den Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg zu empfangen. Die Kicker der KSV Holstein Kiel werden die jüngste Schwächephase der ansonsten so souverän dem Wiederaufstieg entgegenstrebenden "Zebras" sicherlich verfolgt haben. Am Dienstag empfangen die heimstarken Schleswig-Holsteiner (sieben Siege, drei Remis, zwei Niederlagen) den Tabellenführer. Der Sportclub überträgt die Partie Zehnter gegen Erster ab 18.55 Uhr im Video-Livestream.

Kiel wieder mit Czichos und Peitz

Videos 05:59 min VfL beendet gegen Kiel sportliche Talfahrt 11.03.2017 14:00 Uhr Sportclub Drittligist VfL Osnabrück hat seine Niederlagenserie beendet. Die Niedersachsen feierten am Freitagabend dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ein 2:1 im Nordduell gegen Kiel. Video (05:59 min)

Die "Störche" haben mit dem 1:2 im Nordduell gegen den VfL Osnabrück allerdings auch ein Päckchen zu tragen. Immerhin kann Trainer Markus Anfang, der als Profi zwei Jahre (2004 bis 2006) für den MSV spielte, wieder auf zwei Leistungsträger bauen. Kapitän Rafael Czichos und Routinier Dominic Peitz haben ihre Gelbsperren abgesessen. Derweil kommt mit Fabian Schnellhardt ein alter Bekannter mit den Duisburgern zurück an die Förde. Der Mittelfeldakteur kickte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Holstein. "Ich habe noch einige Freunde in Kiel und viele gute Erinnerungen an meine Zeit an der Ostsee. Es ist schön, ein paar alte Kollegen zu treffen", sagte der 23-Jährige den "Kieler Nachrichten", stellte aber auch klar: "In erster Linie geht es um drei Punkte. Und die wollen wir uns holen."

