Stand: 03.04.2017 15:10 Uhr

Holstein Kiel: Weiter siegen und tiefstapeln

Fünf Spiele ungeschlagen, Platz zwei ist lediglich drei Zähler entfernt, Rang drei sogar nur einen: Holstein Kiel befindet sich in der Dritten Liga rechtzeitig vor dem Saisonendspurt in guter Verfassung. Am Mittwoch steht das nächste Heimspiel auf dem Programm: Gegner ist der SV Wehen Wiesbaden. Der Sportclub zeigt die Partie ab 19 Uhr im Livestream.

Umschalten gut, Chancenverwertung noch nicht

Videos 05:51 min Kiel siegt bei Werder II 02.04.2017 14:00 Uhr Sportclub Holstein Kiel mischt in der Dritten Liga weiterhin kräftig mit im Aufstiegsrennen. Die "Störche" gewannen am Sonnabend bei Werder Bremen II mit 2:0. Video (05:51 min)

Holstein-Trainer Markus Anfang will trotz der jüngsten Erfolge die Erwartungen nicht zu groß werden lassen. "Es wächst gerade etwas. Darüber machen wir uns mehr Gedanken als darüber, ob wir oben drinbleiben oder nicht", betonte der Coach nach dem überzeugenden 2:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen II. Einmal mehr ging das Konzept der Kieler auf: defensiv kompakt stehen und mit Kontern erfolgreich sein. "Wir haben vorne schnelle Spieler und sind gut im Umschaltspiel", betonte Doppeltorschütze Kingsley Schindler. Auch er wollte das Wort "Aufstieg" nicht in den Mund nehmen, sagte aber: "Wenn wir jede Woche unsere Leistung abrufen, kann etwas Gutes dabei rauskommen." Allerdings müssen sich die Kieler in Sachen Chancenverwertung steigern. Gegen Bremen und zuletzt beim 0:0 in Lotte vergaben die Holstein-Profis reihenweise Hochkaräter.

Hoheneder wohl für Schmidt in der Startelf

Gegen Wehen Wiesbaden muss Anfang eine Änderung in seiner Startelf vornehmen. Dominik Schmidt sah in Bremen seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Seinen Platz in der Abwehrreihe dürfte Niklas Hoheneder einnehmen. Sollte erneut ein Sieg gelingen, würden dann die Ansprüche in Kiel wachsen? Noch einmal Anfang: "Wir verschließen uns dem kurzfristigen Erfolg nicht, aber wir entwickeln gerade."

So könnte die KSV Holstein spielen





















