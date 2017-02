Stand: 26.02.2017 16:27 Uhr

Kiel verpasst Sprung auf dritten Tabellenplatz

Holstein Kiel hat im Drittliga-Aufstiegskampf einen Dämpfer erhalten. Die zuvor viermal in Folge unbesiegten Schleswig-Holsteiner verloren am Sonntagnachmittag beim FSV Zwickau mit 0:1 (0:1). Die KSV verpasste damit den Sprung auf Relegationsrang drei, den sie mit einem dreifachen Punktgewinn übernommen hätte. Ein umstrittener Foulelfmeter, den Toni Wachsmuth verwandelte (13.), führte zur Niederlage der "Störche". "Ich kann überhaupt nichts Negatives sagen. Wir haben gekämpft, wir haben Fußball gespielt. Zwickau hat gut dagegengehalten und das eine Tor mehr geschossen. Trotzdem sind wir mit der Leistung zufrieden", sagte Holstein-Keeper Kenneth Kronholm dem NDR Hörfunk.

Holstein mit enttäuschender Offensivleistung

24.Spieltag, 26.02.2017 14:00 Uhr

FSV Zwickau

FSV Zwickau 1:0



Holstein Kiel Tore: 1:0 Wachsmuth (13., Foulelfmeter)

FSV Zwickau: Brinkies - Schröter, Wachsmuth, Acquistapace, Miatke - R. Koch (90. Wolf), Könnecke, Lange, P. Göbel (70. Bär) - Öztürk (84. R. Berger), R. König

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, C. Lenz - Peitz - K. Schindler, A. Bieler (79. Ducksch), Drexler, Janzer (54. Dürholtz) - Fetsch (70. Azemi)

Zuschauer: 3850



Die KSV fand im ersten Abschnitt in der Vorwärtsbewegung so gut wie keine Lösungen, um die sehr gut harmonierende Zwickauer Verteidigung auseinanderzureißen. Immer wieder blieben die Kieler Anspiele im dichten FSV-Abwehrgestrüpp hängen, oder die Schützlinge von Trainer Markus Anfang verzettelten sich bei ihren Aktionen. Sinnbildlich für den schwachen Offensiv-Auftritt der Schleswig-Holsteiner in den ersten 45 Minuten war ein Freistoß von Dominick Drexler aus aussichtsreicher Position, der vier Meter über dem Kasten im Fangnetz landete (31.). Eine nennenswerte Chance konnten sich die "Störche" vor dem Seitenwechsel nicht erarbeiten.

Umstrittener Strafstoß für den FSV

Auch die Hausherren brannten kein Fußball-Feuerwerk ab, waren insgesamt aber etwas griffiger als die KSV. Zudem hatte der Aufsteiger Fortune, dass ihm Referee Johann Pfeifer (Rodgau) nach einem Zweikampf zwischen Dominic Peitz und Ronny König einen Strafstoß zusprach. Beide Spieler waren mit gestreckten Bein zum Ball gegangen - eine sehr strittige Entscheidung, die auf der Kieler Bank für viel Unmut sorgte. Wachsmuth verwandelte sicher zur Führung. Diese hätte sogar höher ausfallen können, wenn Aykut Öztürk kurz vor der Pause nicht freistehend an Kronholm gescheitert wäre (44.).

Bieler verpasst knapp den Ausgleich

Die Gäste traten nach dem Seitenwechsel etwas entschlossener auf, konnten Zwickaus Torwart Johannes Brinkies zunächst aber nicht in Bedrängnis bringen. Die Vorderleute des früheren Profis vom FC Hansa Rostock leisteten weiter herausragende Arbeit. Beim Schuss von Alexander Bieler zeigte "Pommes", wie der lange Schlussmann gerufen wird, dann seine ganze Klasse. Er lenkte ihn mit den Fingerspitzen zur Ecke (69.). Weitere gefährliche KSV-Abschlüsse blieben hernach zunächst aus, sodass Anfang in Winterzugang Marvin Ducksch einen weiteren Angreifers aufs Feld schickte (79.). Aber auch die St.-Pauli-Leihgabe konnte bei ihrem Debüt für die "Störche" die Niederlage nicht mehr abwenden. Zumal die "Störche" die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Dominik Schmidt (86.) zu zehnt beendeten.

