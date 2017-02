Stand: 19.02.2017 15:56 Uhr

Hansa feiert Heimsieg gegen Halle von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat die Trendwende geschafft. Das Team von Trainer Christian Brand besiegte am Sonntag den Halleschen FC mit 1:0 (0:0) und sicherte sich damit den ersten Heimerfolg seit dem 5:0 gegen Zwickau im September vergangenen Jahres. Marcus Hoffmann erzielte per Kopf den Treffer des Tages für Hansa, das damit norddeutsche Schützenhilfe für den VfL Osnabrück (0:3 in Magdeburg) leistete: Halle bleibt durch die Niederlage an der Ostsee einen Zähler hinter den Niedersachsen auf Rang vier. Die Rostocker hingegen haben inzwischen sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz - und gleichzeitig nur fünf Zähler Rückstand auf Platz drei auf Osnabrück. "Ich glaube es war ein hochverdienter Sieg. Wir wollten dem Publikum unbedingt etwas bieten, auch weil wir in der Bringschuld waren. Der Funke ist dann sofort übergesprungen", erklärte Brand nach der Partie.

Starke Rostocker Anfangsphase

23.Spieltag, 19.02.2017 14:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 1:0



Hallescher FC Tore: 1:0 Marc. Hoffmann (81.)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus - Erdmann, Grupe - Andrist, Bischoff (76. Wannenwetsch), Quiring (78. Gardawski) - Benyamina (85. Väyrynen)

Hallescher FC: Bredlow - Schilk, Kleineheismann (88. Aydemir), F. Franke, Baumgärtel - Gjasula, Fennell - Ajani, Pfeffer (85. Wallenborn), M. Röser (64. Diring) - Pintol

Zuschauer: 10300



Nach dem enttäuschenden 1:1 bei der SG Sonnenhof Großaspach hatte Hansa-Coach Brand via NDR 1 Radio MV seine Mannschaft zusammengefaltet ("So kann man Profifußball nicht spielen") und schickte gegen Halle dennoch dieselbe Startelf wie vor einer Woche auf den Platz. Rostock begann stark: Schon nach acht Minuten tauchte Soufian Benyamina frei vor HFC-Keeper Fabian Bredlow auf, vergab jedoch. Kurz darauf musste Bredlow wieder hellwach sein: Erst wehrte er einen Schuss von Stephan Andrist ab, dann war er unmittelbar vor Benyamina am Ball (11.). Offensiv lief es also gut, aber auch defensiv standen die Norddeutschen sicher. Gäste-Chancen blieben Mangelware, in der 38. Minute wurde es erstmals richtig gefährlich für Hansa-Keeper Marcel Schuhen: Halles Martin Röser drosch aber aus sechs Metern über das Tor. Wenig später zirkelte Benjamin Pintol er den Ball knapp am Hansa-Gehäuse vorbei (42.). Eine Gäste-Führung hätte den Spielverlauf allerdings auf den Kopf gestellt, weil Hansa im ersten Durchgang mehr und bessere Torgelegenheiten besaß.

Andrist vergibt Riesenchance, Hoffmann trifft

Ohne personelle Wechsel ging es in den zweiten Spielabschnitt. Wieder erwischte Hansa den besseren Start, Amaury Bischoffs Distanzschuss wehrte Bredlow artistisch zur Ecke ab (51.), kurz darauf scheiterte Hoffmann per Kopf (54.). Die Brand-Elf blieb am Drücker und hätte durch Andrist in Führung gehen müssen. Doch dem alleine auf Bredlow zulaufenden Schweizer versagten die Nerven, der HFC-Keeper blieb im Eins-gegen-Eins der Sieger (64.). Auf der Gegenseite verhinderte Schuhen den Rückstand, als er bei einem Volleyschuss von Klaus Gjasula beide Fäuste hochriss (71.). Bei der anschließenden Ecke hatte Hansa Glück, dass Fabian Frankes Kopfball nur knapp am Tor vorbeistrich (72.). Neun Minuten vor dem Ende erbebte das Ostseestadion: Nach einem Freistoß von Stefan Wannenwetsch war Hoffmann am langen Pfosten per Kopf zur Stelle und markierte das 1:0 für die Mecklenburger (81.). Mit großem Engagement und viel Kampf brachte Hansa den Vorsprung über die Zeit.

