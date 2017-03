Stand: 04.03.2017 15:52 Uhr

Rostock holt Remis im Verfolgerduell von Thomas Luerweg, NDR.de

Der FC Hansa Rostock hat die Chance verpasst, sich in der Dritten Liga weiter nach oben zu orientieren. Trotz eines zumindest kämpferisch keineswegs enttäuschenden Auftritts kam die Mannschaft von Coach Christian Brand am Sonnabend gegen den VfR Aalen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die Gäste zeigten die spielerisch bessere Leistung, doch Hansa hielt mit Herz und Leidenschaft dagegen, darum war der Zähler im Verfolgerduell leistungsgerecht. "Wir sind glücklich über den einen Punkt", sagte Brand nach der Partie im NDR Fernsehen zum späten Ausgleich.

Rostock - Aalen: Höhepunkte und Stimmen Sportclub - 04.03.2017 14:00 Uhr Hansa Rostock hat im Verfolgerduell mit dem VfR Aalen ein Remis erreicht: Kurz vor dem Ende gelang der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1. Die Höhepunkte der Partie und Stimmen.







Wegkamp trifft zur Gästeführung

25.Spieltag, 04.03.2017 14:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 1:1



VfR Aalen Tore: 0:1 Wegkamp (25.) 1:1 Väyrynen (88.)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede (46. Gardawski), Nadeau, Marc. Hoffmann, Holthaus - Erdmann, Grupe - Andrist, Bischoff (46. Stevanovic), Quiring (65. Väyrynen) - Benyamina

VfR Aalen: Bernhardt - Traut, R. Müller, Geyer, Menig - Welzmüller, Preißinger - Stanese (80. Y. Deichmann), Vasiliadis (62. T. Schulz), Morys (84. Toschew) - Wegkamp

Zuschauer: 11500





Brand baute seine Startelf gegenüber dem 0:0 beim FSV Frankfurt auf zwei Positionen um: Für den unter muskulären Problemen leidenden Matthias Henn rückte kurzfristig Joshua Nadeau in die Innenverteidigung. Außerdem sollte der wiedergenesene Amaury Bischoff Akzente im Spiel der Norddeutschen setzen.

Hansa tat sich zunächst schwer, in die Partie zu finden. Die Gäste von der Ostalb präsentierten sich selbstbewusst und erarbeiteten sich durch Rico Preißinger den ersten nennenswerten Abschluss, doch Rostocks Marcel Schuhen parierte den Schuss von der Strafraumgrenze (12.). In der Folge konnte sich Hansa etwas befreien. Stephan Andrist scheiterte aus spitzem Winkel (16.), Soufian Benyamina setzte die Kugel links am Tor vorbei (22.). In Führung gingen aber die Gäste durch einen sehenswerten Konter über die linke Seite: Preißinger bediente VfR-Mittelfeldmann Matthias Morys. Der legte im Strafraum quer auf Gerrit Wegkamp - er musste den Ball nur noch über die Linie drückte (25.).

Hansa im zweiten Abschnitt besser

Nach der Führung ließen die Württemberger der "Kogge" mehr Raum. Die Rostocker drückten und zeigten hohe Einsatzbereitschaft, doch gegen die konzentrierte Aalener Defensive kam nichts Zwingendes heraus. Daher ging die Pausenführung für das abgeklärtere Team in Ordnung. Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Brand in Aleksandar Stevanovic und Michael Gardawski zwei frische Kräfte. In der Folge agierte Hansa zielstrebiger und versuchte verstärkt, mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Die Mecklenburger stellten die VfR-Defensive jetzt öfter vor Probleme. In der 69. Minute forderten die Hansa-Fans Strafstoß, als Aalens Schlussmann Daniel Bernhardt nach einem Steilpass erst den Ball und dann Andrist traf (69.). Doch Schiedsrichter Frank Willenborg aus Osnabrück ließ weiterspielen. Die Partie wurde offener. Hansa machte Dampf, Aalen spielte sich bietende Konter nicht konsequent genug aus: In der 78. Minute traf Preißinger die Latte.

Später Ausgleich durch Väyrynen

Als viele schon mit einer Hansa-Niederlage rechneten, machte sich der dritte Wechsel von Brand bezahlt: Nach einem Freistoß von Bischoff gelang Tim Väyrynen per hervorragender Direktabnahme das 1:1 (87.). Das Ostseestadion stand kopf, doch trotz aller Bemühungen gelang Rostock kein Sieg mehr. Am Ende hatten die Hausherren Glück, als Fabian Holthaus in der Nachspielzeit die eigene Latte traf. Am Ende stand ein gerechtes 1:1, das aber keinem der beiden Teams wirklich hilft.

