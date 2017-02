Stand: 23.02.2017 12:16 Uhr

Legt Hansa Rostock in Frankfurt nach?

Wohin geht die Reise des FC Hansa Rostock in der Dritten Liga? Gerade ging es noch darum, bloß nicht in den Strudel des Abstiegskampfes zu geraten. Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den Halleschen FC ist plötzlich der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang mit fünf Zählern kleiner als der Vorsprung auf Platz 16 (sechs). Siegtorschütze Marcus Hoffmann hofft, dass es so weitergeht: "Vom Einsatz her war das sicherlich unser bestes Spiel." Trainer Christian Brand hat einen "riesen Schritt nach vorn" gesehen. Nun gastiert Hansa beim FSV Frankfurt, der seine letzten drei Spiele verloren hat und in der Tabelle abgestürzt ist. Der Sportclub zeigt die Partie am Sonnabend ab 14 Uhr im NDR Fernsehen und im Videolivestream.

So könnte Hansa Rostock spielen





















Gelbe Gefahr in Frankfurt - Bischoff fehlt

Coach Brand muss in Hessen personell umbauen. Spielmacher Amaury Bischoff fällt wegen einer Erkältung aus. Als Ersatz für den Winterneuzugang empfahl sich schon am vergangenen Wochenende Stefan Wannenwetsch. Der 25-Jährige schlug den Freistoß, den Hoffmann per Kopf verwertete. "Ich versuche jeden Tag, meinen Job gut zu machen, und vielleicht wendet sich das Blatt dann irgendwann auch wieder", sagte Wannenwetsch den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten". Auch nicht mit dabei sind Timo Gebhart (Trainingsrückstand nach überstandener Muskelverletzung), Marcel Ziemer (Erkältung) und Ronny Garbuschewski, der am Donnerstag seinen 31. Geburtstag feierte, aber noch immer in der Reha steckt.

Noch größere personelle Probleme drohen den Mecklenburgern in den kommenden Wochen. In Maximilian Ahlschwede, Bischoff, Michael Gardawski und Tommy Grupe sind gleich vier potenzielle Stammspieler von einer Gelbsperre bedroht. Sie haben alle bereits vier Verwarnungen kassiert.

Fans sorgen mit Spruchband für Ärger

Bei aller Freude über den ersten Sieg 2017 und den ersten Heimerfolg seit fast fünf Monaten gab es bei Hansa auch wieder Misstöne - einmal mehr ausgelöst durch die eigenen Fans. Der Club musste sich von einem riesigen "gewaltverherrlichenden und beleidigenden" Spruchband gegen RB Leipzig im Fanblock distanzieren. "Kritik gegen das Konstrukt RB Leipzig muss zwar prinzipiell erlaubt sein, aber mit dem am Sonntag gezeigten Banner wurden die Grenzen der freien Meinungsäußerung eindeutig überschritten", sagte Vorstandsboss Robert Marien, der das Verhalten der Club-Anhänger als "völlig taktlos" bezeichnete. Auch wenn Hansa versprach, "im Rahmen unserer Möglichkeiten" bei der Aufklärung und Identifizierung der Täter beizutragen, droht den Hanseaten einmal mehr Ärger mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Wegen Fehlverhaltens der Fans hatte Hansa das erste Heimspiel in diesem Jahr, als Rostock sich 0:0 von Jahn Regensburg trennte, sogar unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten müssen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 25.02.2017 | 14:00 Uhr