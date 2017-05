Stand: 04.05.2017 10:06 Uhr

Investor Elgeti lässt Hansa nicht hängen

Ein Pünktchen fehlt noch, um die letzten sportlichen Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen, aber wirtschaftlich hat Fußball-Drittligist Hansa Rostock schon jetzt Planungssicherheit. Vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Sonnabend (ab 14 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de im Livecenter) scheint klar: Die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Lizenzierung werden erfüllt - dank Investor Rolf Elgeti, der dem Club erneut finanziell unter die Arme greift: "Die bestehenden Darlehen werden wieder für ein Jahr gestundet. Die Lücke für die kommende Saison wird geschlossen, das habe ich dem Verein schriftlich zugesichert. Wahrscheinlich mit einem weiteren Darlehen", sagte der 40 Jahre alte Unternehmer der "Bild".

Elgeti bewahrte Hansa 2015 vor der Insolvenz

Elgeti hatte Hansa bereits 2015 mit dem Kauf der Stadionkredite vor der Insolvenz bewahrt: Beide Seiten einigten sich auf einen Forderungsverzicht zur weiteren Entschuldung der Ostseestadion GmbH & Co. KG, der Hansa eine Entlastung von rund elf Millionen Euro brachte. Im Februar 2016 verständigte sich Hansa mit Elgeti auf die Verlängerung des Kredites für das Ostseestadion um ein weiteres Jahr. Die Zinsen wurden ein weiteres Jahr gestundet und die Tilgung weiterhin ausgesetzt. Elgeti hält seit der Ausgliederung der Profiabteilung 45 Prozent an der Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA.

Mittelfristiges Ziel: Rückkehr in die Zweite Liga

Der Unternehmer hofft, dass sich Hansa angesichts der gesicherten Rahmenbedingungen mittelfristig höhere Ziele setzen kann - und ist bereit, notwendige Transfers finanziell zu unterstützen ("Ich will helfen, dass genug Diesel im Tank ist"). Auch Trainer Christian Brand peilt bis 2019 die Rückkehr in die Zweite Liga an: "Mit den Transfers im Winter haben wir einen Vorgriff getätigt. Das sind Verpflichtungen, die uns besser machen. Wir wünschen, dass es so weiter geht und wir eine Mannschaft finden, mit der wir eine gute Rolle spielen können", sagte der Hansa-Coach im "kicker".

Brand sieht Mentalitätsproblem

Hansa Rostock ist offensiv ins Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden gestartet und führte bis zur 82. Minute. Drei Gegentreffer sorgten am Ende doch noch für die Wende.

Die Kaderplanung ist bereits in vollem Gange: 14 Spielerverträge laufen im Sommer aus - nicht alle sollen verlängert werden. "Es ist die Frage, ob man mit diesen Jungs die Ziele erreicht. Die stellen wir uns bei jedem einzelnen Spieler. Ich kenne ja meine Pappenheimer", schimpfte Brand nach der unnötigen 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Wehen Wiesbaden. Es wird also einen Umbruch geben. Mittelfeld-Abräumer Dennis Erdmann verkündete bereits via Instagram seinen Abschied ("Es war mir eine Ehre, für Euch gekämpft zu haben"), Maximilian Ahlschwede wird mit Holstein Kiel in Verbindung gebracht, Leihspieler Kerem Bülbül kehrt zum FC Ingolstadt zurück, auch Aleksandar Stevanovic und Stephan Andrist stehen vor dem Absprung. Als Neuzugänge sind Halles Klaus Gjasula und Dresdens Nils Teixeira im Gespräch.

