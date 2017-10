Stand: 15.10.2017 12:50 Uhr

Der HSV im Herbst: Ein Sturm zieht auf von Hanno Bode, NDR.de

Beim HSV herrscht trotz des 2:3 in Mainz, der fünften Pleite in den vergangenen sechs Partien, weiter Ruhe. Trainer und Vereinsverantwortliche sind sich sicher, den Turnaround zu schaffen. Dabei gibt es einige Indizien, dass die Wende mit dieser Mannschaft schwer möglich sein wird.

Als sich die Berufsfußballer des Hamburger SV am Sonntagmorgen um 10 Uhr zum Auslaufen im Volksparkstadion trafen, hatte sich der dichte Nebel, der wenige Minuten zuvor noch große Teile der Hansestadt umhüllte, nahezu aufgelöst. Immer mehr Sonnenstrahlen kämpften sich durch die Wolken. Das schöne Wetter passte so gar nicht zur Stimmungslage beim Bundesliga-Gründungsmitglied, das wie eigentlich immer in den vergangenen Jahren vom Herbstblues erfasst worden ist. Auch im Duell beim ebenfalls durchwachsen in die Saison gestarteten 1. FSV Mainz 05 hatte der HSV am Vortag den Befreiungsschlag verpasst. Das 2:3 war bereits die fünfte Pleite in den vergangenen sechs Partien. Beinahe noch bedenklicher als die Niederlage gegen allenfalls durchschnittliche Rheinhessen war allerdings ihr Zustandekommen.

Kapitale individuelle Aussetzer vor den Gegentoren sowie die eklatante Abschlussschwäche zeugten von wenig Selbstbewusstsein, mangelnder Konzentrationsfähigkeit und ganz gewiss auch fehlender fußballerischer Qualität. Altbekannte Defizite eines Teams, das wohl auch in dieser Serie ein Dauergast im Tabellenkeller sein wird. Einen "ganz harten Kampf bis zum Schluss" sieht dann auch Innenverteidiger Mergim Mavraj auf die Hamburger zukommen und fordert: "Dem müssen wir uns stellen."

Gisdol und Todt monieren mangelnde Konsequenz

Dass die Mannschaft kein Mentalitäts-, sondern ein Qualitätsproblem hat, mag zumindest ein kleiner Trost für die Verantwortlichen und Fans in diesem ansonsten trostlosen HSV-Herbst sein. Die couragierte Vorstellung nach dem frühen Rückstand in Mainz (2.) war ein deutliches Indiz für das gute Binnenklima bei den Norddeutschen. In Abschnitt eins zeigte die Equipe von Coach Markus Gisdol auch fußballerisch einige gute Ansätze. Nach dem Ausgleich durch Walace (9.) spielte der Gast strukturierter und zielstrebiger als die Hausherren, ließ im Abschluss aber zum wiederholten Male die nötige Abgeklärtheit vermissen. "Unter dem Strich ist vieles aufgegangen, aber wir haben keine Konsequenz in entscheidenden Spielsituationen", monierte Gisdol. Sportchef Jens Todt schlug im Gespräch mit NDR 90,3 in dieselbe Kerbe: "Natürlich war es in der ersten Halbzeit ein guter Auftritt. Aber wir waren am Ende nicht konsequent genug - weder vorne noch hinten."

Unerklärliche Patzer durch Walace und Mathenia

Während vorne Bobby Wood und André Hahn das mögliche 2:1 ausließen, patzten hinten zunächst Walace und dann Keeper Christian Mathenia. Vor dem zweiten Gegentreffer schlief der Brasilianer bei einem Mainzer Eckstoß den Schlaf der Gerechten und ermöglichte Stefan Bell am kurzen Pfosten ein Kopfballtor, das so selbst in der Kreisklasse nur selten fällt. Diese peinliche Zweikampfführung schien nicht mehr zu toppen zu sein. Aber Mathenia schaffte es tatsächlich, als er an alter Wirkungsstätte - der Schlussmann stand von 2006 bis 2014 beim FSV unter Vertrag - einen harmlosen Schuss von Danny Latza durch die Hände gleiten ließ. Spötter könnten meinen, der 25-Jährige habe zuvor zu genau seinem Vorgänger René Adler bei der Arbeit zugeschaut. Denn der seit dieser Saison für die Mainzer spielende Torwart leistete sich im Duell mit seinem langjährigen Arbeitgeber einige haarsträubende Patzer.

Panik? "Da bin ich der falsche Ansprechpartner"

Adlers "Ex" ist nun wieder da, wo er in den Vorjahren stets zu finden war: im Keller. Trotz erst magerer sieben Zähler und sechs erzielter Treffer sowie keiner relevanten erkennbaren fußballerischen Weiterentwicklung herrscht an der Sylvesterallee Ruhe. Zumindest dies ist neu im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten, als zu diesem Zeitpunkt gerne schon einmal der Trainer gewechselt worden war. "Für Panik bin ich der falsche Ansprechpartner. In der letzten Saison hatte ich genug Möglichkeiten, in Panik zu verfallen", sagte Gisdol. Es sei "schade", dass die Mannschaft "zwei, drei Punkte zu wenig" habe, ergänzte der 48-Jährige unaufgeregt und fügte optimistisch hinzu: "Wenn du gewinnst, dreht sich die Stimmungslage um drei Wolken nach oben, und wenn du verlierst, geht es drei Wolken nach unten."

Schweres Programm in kommenden Wochen

Der Coach muss sich um seinen Arbeitsplatz wohl erst einmal keine Sorgen machen. Weder Vorstandsboss Heribert Bruchhagen noch Sportchef Todt haben in der Öffentlichkeit je ein kritisches Wort über Gisdol verloren. Und so lange auch Investor Klaus-Michael Kühne schweigt, wird beim HSV eigentlich nicht am Trainerstuhl gesägt. Der Wind an der Sylvesterallee kann sich jedoch erfahrungsgemäß schnell drehen. Und die Vorzeichen, dass bald ein Sturm am Volkspark aufziehen könnte, scheinen gegeben. Die kommenden Gegner der Hanseaten heißen Bayern München, Hertha BSC, VfB Stuttgart, Schalke 04 und TSG Hoffenheim.

