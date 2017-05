Stand: 21.05.2017 14:30 Uhr

Der Fall des VfL: Eine Frage der Mentalität

Noch vor zwei Jahren waren sie umjubelter Vizemeister und Pokalsieger, jetzt muss der hoch gehandelte VfL Wolfsburg in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Wie konnte es dazu kommen? NDR Vereinsreporterin Inka Blumensaat mit einer Analyse.

Gut acht Jahre ist es her, dass ich am Abend des vorletzten Bundesliga-Spieltags mit einem Kollegen in Wolfsburg zusammensaß. Der VfL hatte nach einem Sieg in Hannover beste Aussichten, Meister zu werden. In einer Bierlaune berieten wir darüber, den Champagnerkübel aus der Hotelbar auszuleihen und ob Dzeko und Grafite wohl am folgenden Tag bei einem Fernsehdreh Bälle hineinschießen würden. Würden sie nicht, dafür aber schossen sie Wolfsburg zum Titel. Nicht nur die Stürmer zelebrierten ihre Klasse, der VfL war auch ein Team, das seine Gegner wegzauberte (Misimovic) oder mit bösen Blicken in Grund und Boden starrte (Josue). Eins, das selbst Menschen, die das Konstrukt um Eigentümer VW ablehnen, in jenem Jahr 2009 begeisterte.

Ähnlich war es 2015, als der VfL Vizemeister und Pokalsieger wurde. Dieser Erfolg wird immer mit Ausnahmekönner Kevin de Bruyne verbunden bleiben. Zum Team gehörte aber unter anderem auch der stets beherzt ein- und angreifende Abwehrchef Naldo, ein Publikumsliebling und einer, der sich zudem mit dem VfL identifizierte wie kaum ein anderer Spieler. Bei ihm landen meine Gedanken, wenn ich jetzt über den VfL nachdenke, an diesem Wochenende, an dem die Mannschaft beim HSV verloren hat und nun in der Relegation um den Klassenerhalt spielen wird.

Allofs' absurde Transferpolitik

In der Innenverteidigung spielte in Hamburg neben Robin Knoche Philipp Wollscheid. Der im vergangenen Sommer aus England nach Wolfsburg wechselte und beim VfL schnell aussortiert war. Da aber Jeffrey Bruma seit langem verletzt ist und Linksverteidiger Ricardo Rodriguez nach einer Verletzung auch nicht in der Innenverteidigung einspringen kann, ist Wollscheid aktuell die einzige Alternative. Einer, der bereits beim VfL intern gewechselt war, von den Profis zum viertklassigen U23-Team. Das zeigt die Absurdität der Transferpolitik des inzwischen entlassenen Geschäftsführers Klaus Allofs, der doch eigentlich wieder in die Champions League wollte, seine Abwehr aber dafür nicht rüstete.

Allofs konnte sich mit Naldo nicht über einen neuen Vertrag einigen. Es ging um die Laufzeit und um das Gehalt. Man bekam den Eindruck, dass Allofs Naldos Forderungen aus Prinzip ablehnte. Naldo wechselte - ziemlich enttäuscht - ablösefrei zu Schalke 04. Und nun fehlt der Mannschaft nicht nur ein Innenverteidiger. Ihr fehlt Herz, Biss, Wille, Konzentrationsvermögen.

Luiz Gustavo kein "aggressive leader"

Natürlich hätte nicht Naldo alleine den VfL vor dem Absturz bewahrt. Aber sein Weggang ist eine Komponente, die dazu beiträgt, dass Wolfsburg nun um den Verbleib in der Ersten Liga bangt. An guten Tagen erinnert Luiz Gustavo an seine brasilianischen Landsmänner Josue und Naldo und ihre Siegesmentalität. Über die gesamte Saison aber konnte Gustavo die Rolle eines "aggressive leaders" nicht verkörpern. Zudem gab Allofs mit Naldo den Spieler ab, der zum Gesicht des Vereins und zur Identifikationsfigur geworden war. Naldo wollte nach seiner Karriere in Wolfsburg bleiben, baute in der Stadt ein Haus, war Gesicht eines Vereins, der sich immer wieder dem Vorsatz ausgesetzt sieht, Fußballsöldner mit üppigen Gehältern anzulocken.

Relegation könnte für VfL bitter enden

Nun also spielt der einst so ambitionierte und hoch gehandelte VfL in zwei Relegationspielen gegen den Dritten der Zweiten Liga, aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Eintracht Braunschweig. Das Team aus der Nachbarstadt, das nichts zu verlieren hat und mit all seiner Kampfkraft und seinem Zusammenhalt den Aufstieg erzwingen wollen wird. Und diese Mentalität kann am Ende stärker sein als all die (oft auch nur theoretisch vorhandene) fußballerische Finesse des Wolfsburger Ensembles. Schon das Spiel HSV gegen Wolfsburg hat gezeigt, wie wichtig Glaube und unbedingter Wille sein können. Das Relegationsduell könnte für den ehemaligen Meister ganz bitter enden.

