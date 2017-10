Stand: 23.10.2017 12:29 Uhr

Kiel im Pokal gegen Mainz? Da war doch was ...

Weihnachten 2011 war unbestritten eines der schönsten Feste für die Fans von Holstein Kiel. Drei Tage vor Heiligabend stand das Holstein-Stadion Kopf. Ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 - das hatte dem damaligen Regionalligisten kaum einer zugetraut. Doch die "Störche" wuchsen über sich hinaus und zogen verdient ins Viertelfinale ein, wo gegen Dortmund Endstation war.

Knapp sechs Jahre später kommt es wieder zum Pokal-Duell der beiden Teams, allerdings und gänzlich anderen Vorzeichen. Die Kieler spielen wieder Zweite Liga und schicken sich nach acht Siegen aus den jüngsten neun Spielen an, ein ernsthafter Kandidat für den Bundesligaaufstieg zu werden. Geht da also wieder was am Dienstag (20.45 Uhr, im NDR Livecenter), dieses Mal allerdings in Mainz?

Als die "Störche" Mainz aus dem Pokal warfen Schleswig-Holstein Magazin - 22.12.2011 19:30 Uhr Autor/in: Maike Jäger "Ja ist denn schon Weihnachten?" Im Dezember 2011 erlebte der damalige Regionalligist Holstein Kiel und seine Fans mit dem Pokal-Coup gegen Bundesligist Mainz eine vorgezogene Bescherung.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Störche" können schön und schmutzig

Rafael Czichos hält den Ball trotz des Höhenflugs der "Störche" lieber flach. "Natürlich sind wir krasser Außenseiter, aber in dieser Situation fühlen wir uns nicht unwohl. Das sieht man die gesamte Saison", sagte der Innenverteidiger dem NDR. Der Tabellenzweite der Zweiten Liga hat unter Trainer Markus Anfang ein ansehnliches Repertoire an Spielansätzen zu bieten. Die "Störche" können ebenso schön wie schmutzig, wie das jüngste 2:1 am Sonnabend gegen Bielefeld bewiesen hat, als letztlich lange Bälle zum Erfolg führten. "Man sieht, dass wir gegen jeden Gegner einen Matchplan haben", sagte Marvin Duksch im NDR Interview. Der Zweitliga-Toptorjäger (neun Tore) strotzt derzeit nur so vor Selbstbewusstsein: "Ich kenne die Qualität meiner Mannschaft und weiß, dass wir jeden Gegner schlagen können." Mainz auch?

Anfang: "Es ist wirklich nicht normal, was gerade abläuft"

"Wir haben einen Tag weniger Zeit als Mainz für die Vorbereitung und die Regeneration, das ist ein kleiner Nachteil für uns. Trotzdem ist auch das ein Wettkampfspiel. Wir gehen rein, um es zu gewinnen", sagte Coach Anfang. Der FSV hat bereits am vergangenen Freitag auf Schalke gespielt und eine 0:2-Niederlage hinnehmen müssen. Anfang hat Respekt vor den Mainzern: "Die Mannschaft ist sehr variabel, spielt einen aggressiven Fußball. Es wird darauf ankommen, wie wir auf dem Platz darauf reagieren."

So könnte die KSV Holstein spielen





















Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 24.10.2017 | 22:40 Uhr