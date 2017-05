Wolfsburgs Strohhalme: Super Mario und "Asche"

Die gute Nachricht für alle VfL-Fans zuerst: Aus dem aktuellen Kader von Eintracht Frankfurt, bei der die Wolfsburger am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der Fußball-Bundesliga antreten, hat lediglich Alexander Meier schon Tore gegen die Niedersachsen erzielt - und der Stürmer fällt verletzt aus. Auf Wolfsburger Seite hingegen läuft in Mario Gomez ein Spieler auf, der gegen die Hessen in der Bundesliga gerne trifft: In 13 Partien bereits sieben Mal (wenn auch noch nicht im VfL-Trikot). Es sind diese Strohhalme, nach denen die VfL-Anhänger greifen, wenn es darum geht, Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen.

Starke Hinrundenbilanz gegen die verbliebenen Gegner

Ein gutes Omen ist sicherlich auch, dass die "Wölfe" gegen die verbliebenen drei Saisongegner Frankfurt, Gladbach und den HSV in der Hinrunde drei Siege einfahren konnten. Aber für Sportchef Olaf Rebbe ist das "kein Indikator dafür, dass man in den Spielen jetzt mehr Sicherheit hat". Entscheidend sei es jetzt, die Nerven zu bewahren: "Wir wissen: Wir haben jetzt Knock-out-Spiele vor der Brust, wir wissen aber auch: Wir haben alles noch selbst in der Hand."

Bangen um Rodriguez

Dass das Nervenkostüm der Wolfsburger derzeit nicht das beste ist, zeigten Kapitän Luiz Gustavo mit seiner Gelb-Roten Karte beim 0:6 gegen den FC Bayern und Abwehrmann Philipp Wollscheid, der sich in einem Trainingsspiel nach einem Abseitstor gewaltig im Ton vergriff. Der verbale Ausraster blieb ungeahndet - möglicherweise, weil Hitzkopf Wollscheid gegen Frankfurt eine entscheidende Rolle einnehmen muss, denn die Niedersachsen haben gerade in der Defensive große Personalprobleme. Neben dem Langzeitverletzten Jeffrey Bruma muss Luiz Gustavo (der um eine längere Sperre herumkam) ersetzt werden, zudem fehlten Ricardo Rodriguez (Knöchel) und Jakub Blaszczykowski (Rücken) im Training. Bei Rodriguez bestehe aber noch Hoffnung auf einen Einsatz, sagte Jonker am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Saisondebüt für Dejagah?

Alternativen benötigt der VfL-Coach aber auch im Mittelfeld, wo Yunus Malli wegen einer Rippenverletzung höchstwahrscheinlich nicht wird spielen können. Mallis Pech könnte zum Glücksfall für Ashkan Dejagah werden. Der Deutsch-Iraner, der im Winter überraschend zu den "Wölfen" zurückgekehrt war, hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und könnte nun viereinhalb Jahre nach seinem Abschied aus der Bundesliga ein Comeback feiern. "Ich freue mich sehr, dass Ashkan Dejagah wieder auf dem Platz steht und für unsere U23 zweimal auflaufen konnte", schloss Jonker nicht aus, den Publikumsliebling (Spitzname "Asche") in Frankfurt zu bringen. Dejagahs Wolfsburger Bilanz gegen die Eintracht wäre ein Argument: In fünf Partien erzielte er zwei Tore.

