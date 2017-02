Stand: 22.02.2017 14:15 Uhr

Wolfsburg - Werder: Kruse, Krise, Kritik

Der Niedergang des VfL Wolfsburg vom potenziellen Bayern-Jäger zum Kellerkind der Fußball-Bundesliga hat viele Gesichter. Max Kruse war in der vergangenen Saison, als die ambitionierten "Wölfe" das internationale Geschäft klar verpassten, eines der prominentesten. Die Verpflichtung des Offensivspielers mit dem feinen linken Fuß und der polarisierenden Freizeitgestaltung stellte sich als "Lose-Lose-Geschäft" im zweistelligen Millionen-Bereich heraus. Beide Seiten trennten sich nach zwölf Monaten schnell wieder. Kruse, dank des VfL-Engagements in Top-Verdiener-Sphären angekommen, wählte etwas überraschend den Weg zurück zu seinen Profi-Wurzeln und trägt nun wieder das Trikot des SV Werder Bremen.

Nordduell auf niedriger Augenhöhe

"Geld steht nicht an erster Stelle. Ich will wieder den Spaß am Fußball finden", hatte der 28-Jährige nach seiner Rückkehr an die Weser gesagt. Weniger Geld, Abstiegskampf? Für den gebürtigen Reinbeker offenbar kein Problem. In Letzterem findet sich in dieser Serie ohnehin auch sein Ex-Club wieder. Somit ist es am Freitag, wenn Kruse mit dem Tabellen-16. Werder beim 14. Wolfsburg antritt (20.30 Uhr / im NDR Livecenter) ein Nordduell auf unerwartet niedriger Augenhöhe.

VfL Wolfsburg - Werder Bremen: Der Teamvergleich



















































"Interessiert mich nicht, wie es beim Gegner läuft"

"Gegen den Ex-Verein zu spielen, ist immer etwas Besonders", gab Kruse auf der Pressekonferenz am Mittwoch zu. Ansonsten spielt das Thema VfL Wolfsburg für ihn keine Rolle mehr: "Es interessiert mich nicht, wie es beim Gegner läuft. Wir müssen so auftreten wie gegen Mainz. Es ist an der Zeit nachzulegen." Nach zuvor vier Pleiten in Folge hatten die Bremer am vergangenen Sonnabend mit einem gut aufgelegten Kruse 2:0 beim FSV gewonnen und den freien Fall gestoppt. Er wird an alter Wirkungsstätte spielen. Verzichten muss Trainer Alexander Nouri allerdings auf den gesperrten Clemens Fritz und auf Thomas Delaney, der sich bei einem harten Zusammenprall in der Mainz-Partie das Jochbein gebrochen und eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Laut Nouri muss sich der Däne "noch schonen".

Benaglio stützt VfL-Trainer Ismaël

Nouris Pendant in Wolfsburg, Valérien Ismaël, muss auf Neuzugang Ashkan Dejagah (fehlende Spielgenehmigung/Muskelfaserriss) verzichten, hat aber viel grundlegendere Sorgen. Eine weitere Niederlage nach dem jüngsten 0:3 in Dortmund würde nicht nur den Drei-Punkte-Vorsprung des VfL auf den Relegationsrang zunichtemachen, sondern womöglich auch personelle Konsequenzen nach sich ziehen. Ismaël jedenfalls steht in der Kritik. Das Team hat sich immer wieder für den Franzosen ausgesprochen, so auch jetzt. "Wir sind absolut überzeugt von ihm. Von seiner Philosophie und vor allem von seiner Art und Weise, wie er uns Dinge aufzeigt", sagte Torwart und Kapitän Diego Benaglio. Ein Sieg im Nordduell würde Ismaëls Position ohne Frage verbessern. "Wir können mithelfen, das positiv zu beeinflussen", so Benaglio.

