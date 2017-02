Stand: 13.02.2017 11:00 Uhr

Millionen-Kürzungen: "Wölfe" müssen sparen

Dass es finanziell beim VfL Wolfsburg nicht so weitergehen würde wie bisher, ist allen Beteiligten schon länger klar. Bereits im November 2016 hatte Klaus Allofs einen Umbruch bei den Niedersachsen angedeutet. Was der damalige Sportchef angesichts der Abgaskrise bei Eigner Volkswagen nur zu ahnen schien, wird nun offenbar vom Konzern umgesetzt. Wie mehrere Medien am Montag übereinstimmend berichten, sollen die Zuwendungen an die Fußballtochter VfL (kolportierte 100 Millionen Euro jährlich) um 20 bis 25 Millionen Euro gekürzt werden. Entscheidender Faktor beim Sparkurs soll der Profikader werden. Mit anderen Worten: Auch wenn der Verkauf von Julian Draxler für 45 Millionen Euro nach Paris bereits das Budget deutlich entlastete, sollen Neuzugänge in dieser Größenordnung der Vergangenheit angehören.

Transfer- und Gehaltsobergrenze

Laut "Bild" ist beim Pokalsieger von 2015 intern von einer "Investment-Reduzierung" des Mutterkonzerns die Rede. Es sei ein "Teil, den man zur Krisenbewältigung beitragen" müsse. Bereits gestoppt sind die VfL-Planungen für den 30 bis 40 Millionen Euro teuren Neubau des Nachwuchsleistungszentrums. Der neue Sportdirektor und Allofs-Nachfolger Olaf Rebbe soll den Strategiewechsel vollziehen. In Zukunft dürfen Top-Spieler nur noch bis zu 15 Millionen Euro kosten. Beispielhaft seien die jüngeren Transfers wie Yunus Malli (12,5 Millionen Euro) oder Yannick Gerhardt (13 Millionen). Auch bei den Gehältern soll es deutliche Einsparungen geben, als Obergrenze seien vier Millionen Euro im Gespräch. Großverdiener wie Luiz Gustavo oder Ricardo Rodriguez werden den VfL im Sommer wahrscheinlich verlassen. Schlechte Aussichten für den VfL, der sich mit dem jüngsten 2:1 gegen Hoffenheim gerade ein wenig Luft im Abstiegskampf der Bundesliga verschafft hat.

