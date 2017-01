Stand: 08.01.2017 23:21 Uhr

VfL Wolfsburg: Ntep in La Manga angekommen

Der vierte Wintertransfer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg steht offenbar kurz bevor. Paul-Georges Ntep ist am Sonntagabend im Trainingslager der "Wölfe" im spanischen La Manga eingetroffen. Am Montag soll der französische Nationalspieler von Stades Rennes einen Vertrag bis 2021 unterschreiben. Rennes-Coach Christian Gourcuff hatte gegenüber der Zeitung "Ouest-France" den Wechsel bereits angekündigt: "Es laufen sehr weit fortgeschrittene Verhandlungen mit einem Verein. Schon bald wird sein Abschied offiziell sein."

Ismaël: "Ein sehr, sehr interessanter Spieler"

"Das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler", hatte VfL-Trainer Valérien Ismaël über Ntep gesagt. Die Franzosen waren wohl auch deshalb verhandlungsbereit, weil der Vertrag des Außenangreifers am Saisonende ausläuft. Nur in dieser Transferperiode können sie noch eine Ablöse für den in Kamerun geborenen Profi erzielen. Die Summe dürfte zwischen fünf und acht Millionen Euro liegen. Ntep würde auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen, ihn zeichnen ein hohes Tempo und eine starke Technik aus.

Bazoer, Osimhen und Malli schon da

In dem Niederländer Riechedly Bazoer und dem nigerianischen Talent Victor Osimhen waren bereits zwei Neuzugänge mit ins Trainingslager geflogen. In Spanien kam dann noch der bisherige "Königs-Einkauf" Yunus Malli dazu, der für rund 12,5 Millionen Euro aus Mainz losgeeist wurde. Die Draxler-Millionen sollen sinnvoll und breit angelegt werden, dabei handelt die sportliche Führung um Trainer Ismaël und den Sportlichen Leiter Olaf Rebbe geräuschlos und diskret.

Gustavo ist gesprächsbereit

Vor dem Absprung steht Luiz Gustavo. Der zuletzt zum Ersatzspieler degradierte Brasilianer ist mit seiner Rolle unzufrieden und zeigt sich wechselbereit: "Wenn ein Angebot kommt, müssen wir reden", sagte der defensive Mittelfeldspieler. Gustavo war zuletzt mit Juventus Turin und Inter Mailand in Verbindung gebracht worden. Dazu gibt es Gerüchte über ein Interesse des französischen Tabellenführers OGC Nizza. Dort könnte er auf seinen ehemaligen VfL-Kollegen Dante treffen. Darauf angesprochen reagierte der 29-Jährige trocken: "Davon weiß ich nichts".

