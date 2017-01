Stand: 03.01.2017 16:32 Uhr

Wolfsburg vor dem Abflug - Ntep im Anflug?

Sollte ihn nicht eine Verletzung hindern oder Coach Unai Emery auf seine Dienste verzichten, wird Julian Draxler am 14. Januar sein Debüt für Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 feiern. Für den zuvor beim VfL Wolfsburg angestellten Fußball-Profi steht dann die Auswärtspartie mit seinem neuen Arbeitgeber bei Stade Rennes auf dem Programm. Dem Club also, bei dem Paul-Georges Ntep unter Vertrag steht. Der 24-Jährige ist wie Draxler auf der Linksaußen-Position beheimatet und könnte an jenem 14. Januar im Roazhon Park fehlen. Nicht aus Verletzungsgründen, sondern weil er dann vielleicht bereits seine Zelte am Mittellandkandal aufgeschlagen hat. Denn nach Informationen von "France Football" will der Werksclub Ntep als Nachfolger des zu PSG abgewanderten Weltmeisters verpflichten.

Rennes-Flügelflitzer im Sommer ablösefrei

Dem Fußball-Fachblatt zufolge sind bereits Gespräche zwischen dem VfL und Rennes für die kommenden Tage angesetzt. Die Franzosen dürften wohl auch deshalb verhandlungsbereit sein, da der Vertrag des Außenangreifers am Saisonende ausläuft. Nur in dieser Transferperiode könnten sie noch eine Ablöse für den in Kamerun geborenen Profi erzielen. Noch gibt es allerdings weder von Wolfsburg oder Rennes eine Bestätigung von Verhandlungen über einen Ntep-Transfer. Fakt ist derzeit nur: Der Bundesligist sucht noch Verstärkungen für die Außenbahn und die Innenverteidigung.

Trainingsdebüt für Bazoer - Wollscheid fehlt

Beim Trainingsauftakt am Dienstagnachmittag nach der kurzen Winterpause war in dem Niederländer Riechedly Bazoer - kam für kolportierte zwölf Millionen Euro von Ajax Amsterdam - nur eine Neuverpflichtung dabei. Zudem bekamen die "Wölfe"-Fans in Patrick Guillou einen neuen Assistenzcoach von Trainer Valérien Ismaël zu Gesicht. Der vor dem Jahreswechsel aus disziplinarischen Gründen vorübergehend suspendierte Abwehrspieler Philipp Wollscheid fehlte hingegen. Er sei krank, hatte der VfL bereits am Vortag verlauten lassen. Ebenfalls nicht vor Ort war Carlos Ascues. Der Peruaner steht vor einer halbjährigen Ausleihe zu seinem Heimatclub FBC Melgar.

Das nigerianische Talent Victor Osimhen wird nach einer Operation noch geschont. Der Angreifer hatte vor seiner Meniskusverletzung bereits Einheiten mit den Norddeutschen absolviert. Osimhen, der am 29. Dezember vergangenen Jahres seinen 18. Geburtstag feierte, ist beim Punktspielstart am 21. Januar gegen den Hamburger SV erstmals spielberechtigt.

Zeitung: Saloniki will Vieirinha

Der angeblich von italienischen Vereinen umworbene Brasilianer Luiz Gustavo mischte beim Trainingsauftakt hingegen ebenso mit wie Vieirinha. An dem portugiesischen Europameister soll dessen Ex-Club PAOK Saloniki starkes Interesse zeigen, berichtete die "Bild". Ein Abgang des Allrounders im Winter erscheint jedoch fraglich. Der 30-Jährige wird mit ziemlicher Sicherheit am Mittwoch mit den "Wölfen" ins Trainingslager nach La Manga aufbrechen. Dass in Spanien das Wolfsburger Personalkarussell noch einmal richtig Fahrt aufnimmt, ist aber keineswegs auszuschließen.

