Stand: 08.03.2017 13:24 Uhr

Saison-Aus für Werder-Kapitän Fritz

Clemens Fritz wird Werder Bremen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Verletzung, die sich der 36-Jährige beim 2:0 gegen Darmstadt zugezogen hatte, entpuppte sich als Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk - Fritz wurde bereits in Tübingen operiert und fällt aller Voraussicht nach für den Rest der Saison aus. "Clemens war bis gestern Abend in München, um sich behandeln zu lassen und sich über verschiedene Behandlungsmethoden zu informieren. Auf Anraten der Ärzte und in enger Abstimmung mit unserer medizinischen Abteilung hat er sich dann zu einem operativen Eingriff entschieden", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann am Mittwoch.

Nie wieder für Werder?

Möglicherweise ist das Saison-Aus auch gleichbedeutend mit dem Karriere-Ende des Defensiv-Allrounders. Fritz hatte ursprünglich bereits für den Sommer 2016 sein Karriereende angekündigt, dann aber einen Rückzieher gemacht und seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr bis Juni 2017 verlängert: "Ich bin so weit, dass ich sage: Ich kann nach so einer Saison den Verein nicht verlassen", erklärte der Routinier damals. Der gebürtige Erfurter spielt seit 2006 für Werder und absolvierte mehr als 300 Pflichtspiele in Grün-Weiß.

Baumann: "Werden das Thema in Ruhe angehen"

Von einer finalen Entscheidung will Baumann aber noch nichts wissen: "Wir haben immer betont, dass Clemens auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Säule in diesem Team sein kann. Bei entsprechender Gelegenheit werden wir uns zusammensetzen und darüber sprechen. Clemens und auch wir werden dieses Thema aber in aller Ruhe angehen. Jetzt geht es erst einmal darum, dass er sich so schnell wie möglich wieder vollständig erholt", sagte der Werder-Sportchef.

