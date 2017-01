Stand: 24.01.2017 16:52 Uhr

Werder: Kampf um Nummer eins neu entfacht

Trainer Alexander Nouri hat den Kampf um die Nummer eins bei Werder Bremen neu ausgerufen. Die Hanseaten müssen mindestens am kommenden Sonnabend auf den rotgesperrten Jaroslav Drobny verzichten. In der Bundesliga-Partie gegen Bayern München wird deshalb Felix Wiedwald im Tor stehen. Der 26-Jährige war eigentlich als Stammtorwart in die Saison gestartet, aber schnell auf die Ersatzbank beordert worden. Nouri, der selbst erst seit dem vierten Spieltag Chefcoach der Bremer ist, legte sich auf den 13 Jahre älteren Tschechen fest - auch, als dieser seinen Handgelenksbruch auskuriert hatte. Wie lange Drobny nun gesperrt wird, steht noch nicht fest. Nouri erklärte aber bereits, dass Wiedwald die Chance habe, im Tor zu bleiben: "Wir werden sehen, wie die Leistung in den nächsten Spielen ist. Fußball ist schnelllebig."

Never-ending-Story im Werder-Tor

417 Gegentore. So viele hat Werder in den vergangenen sechseinhalb Bundesliga-Jahren kassiert. Rund 64 pro Saison. Der sportliche Niedergang der "Grün-Weißen" hat seinen Ursprung in der seit Jahren schlechten Defensive. Und seit dem Abgang von Tim Wiese (2012) haben die Hanseaten ein Torwartproblem. Sebastian Mielitz, Raphael Wolf, Koen Casteels, Wiedwald und Drobny: Auf dem Posten zwischen den Toren war nur eines konstant - die Inkonstanz.

Werders bewegte Jahre































































Bäumchen, wechsle dich - mit Wiedwald und Drobny

Werder startete mit einem 0:6 in München und einem 1:2 gegen Augsburg in die Saison. Ex-Trainer Viktor Skripnik entschied sich daraufhin, Wiedwald als Nummer eins abzusetzen. Die Bremer hatten im Sommer vorgesorgt und Drobny vom HSV geholt. Der Routinier wusste in den folgenden Partien durchaus zu gefallen, fehlte ab dem siebten Spieltag aber mit einem Handgelenksbruch. Plötzlich war Wiedwald erneut gefordert, musste aber zurück auf die Bank, als Drobny sich zum zwölften Spieltag wieder fit meldete. Nouri legte sich klar auf den Tschechen als Nummer eins fest. Doch dieser sah am vergangenen Sonnabend gegen Dortmund (1:2) nach einer Notbremse die Rote Karte. Es folgt die dritte Chance in dieser Spielzeit für Wiedwald.

"Sofort eine neue Nummer eins holen"

Tim Wiese hat derweil keine Hoffnung mehr auf Besserung bei seinem Ex-Verein. "Werder muss sofort eine neue Nummer eins holen!", forderte Wiese in der "Bild". Der ehemalige Nationaltorhüter und heutige Wrestler ist schon in der Vergangenheit als großer Wiedwald-Kritiker aufgefallen. "Ich verstehe nicht, dass da jahrelang Billig-Lösungen geholt wurden. Als Manager würde ich endlich Geld in die Hand nehmen." Bis zum 31. Januar hätte Frank Baumann tatsächlich noch Zeit, einen neuen Keeper zu verpflichten. Bisher deutet allerdings nichts darauf hin, dass der Sportchef noch einmal tätig werden könnte.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 24.01.2017 | 16:25 Uhr