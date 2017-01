Stand: 17.01.2017 09:25 Uhr

Werders Rezept: Neues System und gute Laune von Andreas Bellinger, NDR.de

Wenn Zuversicht und gute Laune allein reichten, müsste Werder Bremen nicht bange sein im Abstiegskampf der am Wochenende ins Jahr 2017 startenden Fußball-Bundesliga. Die Stimmung war schon am Tag nach Neujahr bestens, als die Grün-Weißen zur Vorbereitung ins spanische Trainingslager aufbrachen - und soll selbst bei einem Fehlstart nicht gleich wieder auf den Nullpunkt sinken. Bis auf Dauer-Sorgenkind Philipp Bargfrede (Achillessehne) waren alle Stammkräfte an Bord der Chartermaschine an die Costa del Sol. Auch der diese Saison noch torlose Claudio Pizarro (38) und Kapitän Clemens Fritz (36), die beide nicht recht wissen, ob es vielleicht das letzte Trainingslager ihrer Karriere gewesen ist.

Hoffnungsträger Delaney

Es wurde viel gelacht im für Fußballer-Verhältnisse eher spartanischen Hotel. Und intensiv geübt natürlich auch - zumal Trainer Alexander Nouri den mangelhaften Fitnesszustand seiner Spieler moniert hatte. Der Ball war immer mit im Spiel, Laufeinheiten gab es eher selten. Stattdessen wurde tüchtig gefeilt, die löchrigste Abwehr der Liga (34 Gegentore in 16 Partien, im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel) dicht zu bekommen. Dreierkette, Viererkette - Werder will variabler reagieren können. "Wir müssen an verschiedenen taktischen Ebenen arbeiten", erklärte Nouri. Einen neuen Hoffnungsträger hatte Werder auch dabei. Der einzige Winter-Neuzugang, Thomas Delaney vom FC Kopenhagen, dämpfte allerdings sogleich die hohen Erwartungen. "Ich bin nicht der Messias, der kommt und alle rettet", sagte der 25 Jahre alte dänische Nationalspieler. Der Mittelfeldmann deutete rasch an, Werder besser machen zu können, betonte aber auch: "Es ist wichtig, realistisch zu sein und zu bleiben."

Trainer: Bode überzeugt von Nouri

Dieser Realismus ist dringend notwendig. Platz 15 und nur drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang sind vor den 18 ausstehenden Spielen beileibe kein Ruhekissen, obwohl sich im Training und in Spielen viel verändert hat unter Nouri. Der 37-Jährige wird zwar weiterhin als Übergangslösung bis zum Saisonende geführt, doch in die durchweg positive Beurteilung des Werder-Trainers reiht sich auch Aufsichtsratsboss Marco Bode ein: "Wir sind absolut überzeugt von ihm." Das allerdings hatte der einstige Nationalspieler auch über Viktor Skripnik gesagt, bevor der Ukrainer den damals punktlosen Tabellenletzten am dritten Spieltag verlassen musste.

Schluss mit Angsthasen-Fußball

Nouri und sein Trainerteam (Bode: "Sie machen einen guten Job") müssen nun beweisen, dass sie Werder entwickeln können. Die Testspiele gegen den Karlsruher SC (1:1), FC Brügge (1:1) und vergangenen Sonnabend bei Eintracht Braunschweig (1:2 im Schneetreiben) lieferten bestenfalls Fingerzeige. Was Werder wirklich kann, wird sich in den ersten beiden Heimpartien am Sonnabend (15.30 Uhr im Livecenter bei NDR.de) im Heimspiel gegen Borussia Dortmund und eine Woche später gegen Bayern München erweisen. Schon möglich, dass der Drei-Punkte-Vorsprung vor Nordrivale HSV dann aufgebraucht ist. Trotzdem fordert Bode, keinen Angsthasen-Fußball zu spielen: "Ich hasse es wie die Pest, dass wir gegen die Bayern so schlecht ausgesehen haben."

Wirtschaftlicher Aufschwung

Bode ist kein Fantast, mahnt vielmehr in der "Kreiszeitung Syke": "Wir sollten nicht denken, dass das Tal schon durchschritten ist." Auch den wirtschaftlichen Aufschwung - erstmals seit vier Jahren konnte ein Plus vermeldet werden - bewertet der 47-Jährige hanseatisch zurückhaltend. "Das positive Ergebnis müssen wir bestätigen und strukturell so einbetten, dass uns das dauerhaft gelingt." Gleiches gilt für den zarten sportlichen Aufschwung im Advent mit fünf Spielen ohne Niederlage. Ein dauerhafter Aufstieg soll daraus werden - mit Talenten wie Johannes Eggestein oder dem in Spanien "aufgeblühten" Niklas Schmidt.

Wer kommt, wer geht? Baumann hat aufgeräumt

Die Youngster stehen für den Werder-Weg, der für den ein oder anderen allerdings zur Sackgasse wurde. Manager Frank Baumann räumte in der Winterpause auf. Lennart Thy (ausgeliehen an St. Pauli), Lukas Fröde (Kickers Würzburg) und Fallou Diagne (bis 2018 ausgeliehen an den FC Metz) sind schon weg. Der Nächste könnte Janek Sternberg sein, der bei Ferencvaros Budapest und Bröndby Kopenhagen sowie einem deutschen Zweitligisten im Gespräch sein soll. Gehen müssen auch Raphael Wolf, Melvyn Lorenzen und Sambou Yatabaré. Der Grieche Thanos Petsos will nicht weg, kickt lieber in Werders U 23. Noch da, aber ohne Zukunft ist Felix Wiedwald. Nouri setzt im Tor auf den 37-jährigen Jaroslav Drobny und Michael Zetterer (21) als seinen Vertreter.



Weitere Neuzugänge sind neben Delaney nicht geplant. Sieht man mal von Justin Eilers ab, der von Dynamo Dresden kam, im ersten halben Werder-Jahr aber verletzt war und somit quasi als Neuzugang durchgehen könnte. Dass der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson einen Vierjahresvertrag bekommt, soll besiegelt sein; wechseln wird der 22 Jahre alte Linksverteidiger vom FC Kopenhagen aber erst zur kommenden Saison. Der Ex-Bremer Per Mertesacker wird indes, wie es heißt, beim FC Arsenal bleiben.

Kruse kann's nicht lassen

Wenn alle gesund sind, was anfangs der Saison nicht so war, ist die Offensive um Routinier Pizarro das Prunkstück der Bremer. Ballbehandlung, Übersicht, Autorität und Spielintelligenz des Oldies ("Ich fühle mich richtig gut") sind noch immer beispielgebend und lassen Nebenleute wie Serge Gnabry oder Fin Bartels noch besser werden. Was aber ist mit dem lange verletzt gewesenen "Crash-Piloten" Max Kruse? Dass er nach nächtlichem Glätteunfall auf der Autobahn bei Hamburg fünf Stunden später pünktlich zum Training erschien, reichte den Bremern zur Begnadigung. Zumindest öffentlich.

Ausblick: Viel hängt vom Start ab

Viel wird davon abhängen, wie die Grün-Weißen aus den Startlöchern kommen und den zu befürchtenden Fehlstart gegen Dortmund und eine Woche später gegen München wegstecken können. Die genügsam gewordenen Fans werden realistisch in die beiden Heimspiele gehen - zumal Bargfrede, Florian Grillitsch (Schulter) und Zlatko Junuzovic (Wade) höchstwahrscheinlich ausfallen wie möglicherweise auch Lamine Sané (Oberschenkel), der dem Senegal für den Afrika Cup abgesagt hat. Trotzdem herrschen Zuversicht und gute Laune an der Weser. "Die Stimmung ist gut, aber nicht zu gut", sagt Kapitän Fritz. "Wir verkennen die Lage nicht."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.01.2017 | 22:50 Uhr