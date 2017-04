Stand: 26.04.2017 10:01 Uhr

Werder Bremen: Selke als Ersatz für Gnabry?

Der Fußball-Bundesligst Werder Bremen möchte Davie Selke von RB Leipzig zurück an die Weser holen. "Wir haben uns getroffen und über seine Situation gesprochen. RB ist über unser Interesse informiert", sagte Bremens Sportchef Frank Baumann dem "Weser-Kurier". Der 22-jährige Selke, der Werder 2015 in Richtung Leipzig verließ, wäre womöglich der Ersatz für Serge Gnabry. Der 21 Jahre alte Offensivallrounder steht offenbar vor dem Absprung. Nach Informationen der "Bild" haben sowohl Borussia Dortmund als auch 1899 Hoffenheim Angebote bei Werder für Gnabry hinterlegt.

Austiegsklausel? Option der Bayern? Fragen um Gnabry

Dann würde es für den Angreifer wohl Champions League statt Europa League heißen, um die Werder nun noch etwas überraschend mitspielt. Der Vertrag des Silbermedaillengewinners von Rio läuft in Bremen noch bis 2020. Es soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro geben, was Sportchef Frank Baumann nicht bestätigen möchte. Dann wäre der beste Torjäger der Bremer in dieser Saison (zehn Tore in 23 Partien) ein Schnäppchen. Darüber hinaus behauptet der "kicker" hartnäckig, dass sich der FC Bayern München im vergangenen Sommer, als Werder das Talent vom FC Arsenal holte, ein Erstzugriffsrecht im Falle eines Weiterverkaufs gesichert hat, was Baumann bestreitet. So oder so, Gnabry in Bremen zu halten, wird wohl schwer.

Selke-Rückkehr "finanziell eine große Herausforderung"

Selke aus Leipzig zu holen, ist ebenfalls ein aufwendiges Unterfangen. "Es ist insgesamt finanziell eine große Herausforderung. Wir prüfen, ob das möglich ist", sagte der Werder-Sportchef. An der Bereitschaft des Stürmers liegt es nicht. Selke hatte bereits vor Wochen durchblicken lassen, dass er sich eine Rückkehr in die Hansestadt vorstellen könnte. "Jeder weiß, dass der Verein einen besonderen Stellenwert bei mir hat. Ich sage es mal so: Im Fußball sollte man niemals nie sagen", hatte der Stürmer der "Sport Bild" gesagt.

Keine Zukunft in Leipzig

Beim Champions-League-Anwärter Leipzig hat der 22-Jährige offenbar keine Zukunft mehr. Im Sommer 2015 war Selke für kolportierte acht Millionen Euro zum damaligen Zweitligisten gewechselt und hatte einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben. Nach 32 Spielen und zehn Toren in seiner ersten RB-Saison geriet der Silbermedaillengewinner von Rio in der Ersten Liga mehr und mehr aufs Abstellgleis. In der laufenden Bundesligaserie kam Selke bislang nur auf 17 Einsätze (zwei Tore). In Bremen hatte Selke 2014 den Sprung aus der Jugend zu den Profis geschafft und gleich in seiner ersten kompletten Profisaison neun Tore in 30 Einsätzen für die Grün-Weißen erzielt.

Die "Königsklasse" kann Werder dem laufstarken Angreifer nicht bieten. Doch nach dem Höhenflug in den vergangenen Wochen ist für den Tabellensiebten aus Bremen, der am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) Hertha BSC im Weser-Stadion empfängt, auf einmal die Europa League in greifbare Nähe gerückt.

