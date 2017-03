Stand: 21.03.2017 10:37 Uhr

Eggestein & Eggestein auf dem Werder-Weg von Andreas Bellinger, NDR.de

Das Bild mochte so gar nicht zu den hochgelobten Bremer Fußball-Talenten passen: Johannes Eggestein tastete sich humpelnd die Treppe herunter, fürsorglich beobachtet von seinem Bruder Maximilian, der ihm sogleich einen Stuhl zurechtrückte und half, die Krücken zu verstauen. So sieht also Werders Zukunft aus? Tatsächlich gelten die in Hannover geborenen Eggesteins als das momentan talentierteste Brüder-Paar im deutschen Fußball - und könnten im Idealfall sogar Garanten einer besseren Zukunft für die Hanseaten sein.

"Juwel" an Krücken

Der 20-jährige Maximilian und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Johannes Eggestein gelten als Paradebeispiele für den Werder-Weg, auf dem aus eigenen Talenten gestandene Profis werden sollen. Während Mittelfeldspieler "Maxi" Schritt für Schritt auf diesem steinigen Pfad vorankommt, hängt der zu Beginn der Saison schon als "Stürmer-Juwel" geadelte Johannes in der Warteschleife von Werders zweiter Mannschaft fest - und ist für die nächsten zwei bis drei Monate sogar ganz aus dem Rennen genommen. Bei der U19-Nationalmannschaft verletzte sich der 18-Jährige vor zwei Wochen schwer, zog sich einen Teilriss der Syndesmose zu. Die Saison ist für ihn zu Ende und vorerst auch der Traum, gemeinsam mit seinem älteren Bruder Werders Bundesliga-Zugehörigkeit zu sichern.

Eggestein-Brüder auf dem Weg nach oben Sportclub - 19.03.2017 22:50 Uhr Die Brüder Johannes und Maximilian Eggestein haben bei Werder Bremen den Sprung in den Bundesliga-Kader geschafft - und sind auf dem Weg nach oben.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Was ganz Großes"

"Natürlich wäre auch ich gerne dabei", sagt der Youngster im NDR Sportclub und blickt dabei verstohlen zu seinem Bruder, der den Sprung ins Team von Alexander Nouri mehr oder minder geschafft hat. "Wir beide in einer Mannschaft - das wäre was ganz Großes", unterstreicht Maximilian. Seine zwischenzeitliche Rückstufung in die zweite Mannschaft ist seit der Winterpause jedenfalls passé - Einsätze auf seiner Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld sind es allerdings auch. Unter Trainer Alexander Nouri, dem Nachfolger von Viktor Skripnik, wurde aus dem offensiven "Maxi" der defensive "Sechser", der den überragenden Thomas Delaney beim 3:0-Erfolg gegen RB Leipzig am vergangenen Sonnabend in der Schlussphase wenigstens ein paar Minuten vertreten durfte.

Nouri: "Froh, dass wir ihn haben"

"Der Trainer sieht mich eben ein bisschen defensiver", sagt Maximilian Eggestein und erklärt in der "Kreiszeitung Syke": "Ich habe das auch in der U23 hin und wieder gespielt. Mittlerweile habe ich mich ganz gut damit abgefunden." Seinem Ansehen in der Mannschaft hat auch der Lapsus im Spiel gegen Leverkusen (1:1) nicht geschadet, als ein blödes Foul in der Nachspielzeit fast das Unentschieden gekostet hätte. "Maxi" darf solche Fehler (noch) machen, weil die erfahrenen Kollegen und Trainer Nouri wissen: "Er ist ein großes Talent und wird daraus viel lernen; wir sind froh, dass wir ihn haben."

"Will fest zum Profikader gehören"

Spätestens in der nächsten Saison soll der Schritt zum Stammplatz gelingen. "Ich will fest zum Profikader gehören", sagt er 20-Jährige selbstbewusst. Vielleicht als Nachfolger auf der Sechs von Florian Grillitsch, der nach Hoffenheim wechselt, oder Clemens Fritz, der wahrscheinlich seine Karriere beenden wird. Auf jeden Fall soll Eggesteins Vertrag über 2018 hinaus verlängert werden. "Wir wollen Maxi längerfristig an uns binden. Er ist ein großer Faktor in unseren Planungen", sagt Sportchef Frank Baumann. Auch Gunther Neuhaus, Berater beider Eggesteins, kündigt in der "Kreiszeitung" an: "Wir können uns eine Verlängerung vorstellen. Aber wichtig ist eine stabile Weiterentwicklung für Maxi und dass er weiter eine wichtige Rolle spielt."

Baumann lobt "enormes Talent"

Ein regelrechter Hype herrschte im Sommer um Johannes Eggestein, der sich schließlich aber für einen Dreijahreskontrakt bei Werder und gegen das Werben namhafter Clubs aus halb Europa entschied, zu denen auch Bayern München und Manchester United gezählt haben sollen. "Wir sind sehr glücklich, dass sich Johannes dafür entschieden hat, den eingeschlagenen Weg bei Werder fortzusetzen", sagt Baumann. "Er hat sein enormes Talent in den vergangenen Jahren in unserem Leistungszentrum und in den deutschen Junioren-Nationalteams eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

"Versuche mich weiterzuentwickeln"

Bildergalerie 30 Bilder Der Werder-Kader für die Saison 2016/2017 Von Torwart Felix Wiedwald bis Stürmer Claudio Pizarro: Das Aufgebot des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen für die Saison 2016/2017 in Bildern. Bildergalerie

Natürlich hätte Weder sein "Juwel" gerne auch länger als bis 2019 gebunden. "Aber drei Jahre ohne Ausstiegsklausel sind ein guter Kompromiss", so Baumann. Zumal sich "Jojo", der "Killer vor dem Tor" (Jugendcoach Sven Havekost vom TSV Havelse), der Werders A-Junioren vorige Saison mit 26 Toren in 33 Spielen ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft schoss und bei der U17-WM vor zwei Jahren zweitbester Torschütze wurde, gegen Spieler mit klangvollen Namen wie Claudio Pizarro, Max Kruse oder Serge Gnabry durchsetzen muss: "Die Konkurrenz auf meiner Position ist groß", weiß Johannes. "Aber ich versuche mich weiterzuentwickeln und es zu schaffen."

Zwei Fußballverrückte

Das Talent hat beiden Söhnen sicherlich Vater Karl Eggestein in die Wiege gelegt. Für den TSV Havelse spielte der Senior unter anderem in der Zweiten Liga. "Mein Vater ist erster Ansprechpartner", sagt Johannes Eggestein. Und Bruder Maximilian, mit 17 Jahren und 356 Tagen zweitjüngster Werder-Profi hinter Thomas Schaaf (war bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz drei Tage jünger), ergänzt: "Er kommt öfter vorbei und guckt beim Training zu, um sich eine Meinung bilden zu können." Die hat sich bei Jugendcoach Havekost schon früh verfestigt: "Man konnte schon damals sehen, dass aus beiden was wird. Aber geformt hat Werder die Jungs, weil sie ja schon in der B-Jugend nach Bremen gewechselt sind." Geübt wurde trotzdem immer mal wieder auch in Havelse - wenn in Bremen trainingsfrei war. Havekost: "Sie sind eben beide total fußballverrückt."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.03.2017 | 22:50 Uhr