Das 96-Erfolgsrezept: Teamgeist, Laufen, Harnik von Matthias Heidrich, NDR.de

Mit zwölf Punkten nach sieben Saisonspielen auf Tabellenplatz fünf: Aufsteiger Hannover 96 hat einen beeindruckenden Bundesligastart hingelegt, daran ändert auch die jüngste und erste Niederlage in Gladbach nichts. Darf das Team von Trainer André Breitenreiter sogar von Europa träumen? Eher nicht. Trotz des frühen Erfolges sei das Ziel in dieser Saison der Klassenerhalt, versicherte Torwart Philipp Tschauner der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung": "Das ist das Einzige, was zählt." Festzuhalten ist: Die Niedersachsen sind auf einem guten Weg. Aber worin liegt das derzeitige Erfolgsgeheimnis der Breitenreiter-Elf? Eine Zwischenbilanz:

Mit Sané und Felipe steht die Abwehr

"Geld schießt eben doch Tore", das gilt auch für 96. Die Verpflichtung von Martin Harnik, den die Hannoveraner im Sommer 2016 holten, zahlt sich immer mehr aus. Der Österreicher war mit seinen 17 Zweitligatoren maßgeblich am Wiederaufstieg beteiligt und hat in seinen sieben Erstligapartien für die "Roten" auch schon wieder fünf Treffer markiert, von insgesamt lediglich sieben. Da 96 aber auch nur vier Gegentore zugelassen hat (nur Dortmund ist mit zwei besser), reichte diese vergleichsweise magere Offensivausbeute, um ordentlich Punkte einzufahren. Drei Zu-Null-Siege und ein torloses Remis sprechen für die Abwehrstärke der Hannoveraner. Das Innenverteidiger-Duo Salif Sané und Felipe harmonierte zu Beginn der Serie prächtig. Sicherlich auch ein Fingerzeig, dass nach Felipes Adduktorenverletzung beim 2:0-Sieg gegen den HSV ohne den Brasilianer "nur noch" zwei Unentschieden und die Pleite in Gladbach folgten.

Gute Einkäufe und ein "enormer Teamgeist"

Hinten wird in Hannover also gut verteidigt und vorne geht mit Harnik und vor allem Ihlas Bebou die Post ab. Schnelligkeit ist im modernden Fußball immer wichtiger. Neuzugang Bebou lieferte gegen die Borussia mit einem 35,25 km/h schnellen Sprint den bisherigen Bundesliga-Bestwert ab. Der Flügelflitzer, der von Fortuna Düsseldorf kam, ist ein guter Einkauf gewesen. Auch Rechtsverteidiger Julian Korb (Borussia Mönchengladbach), Linksverteidiger Matthias Ostrzolek (HSV) sowie "Sechser" Pirmin Schwegler (TSG Hoffenheim) verstärken das ansonsten zusammengebliebene Aufstiegsteam. Die Hierarchie und die Stimmung scheinen zu stimmen. "Der Teamgeist in unserer Mannschaft ist wirklich sehr enorm. Jeder, der bei uns in der Kabine sitzt, weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann. Und das soll auch so bleiben", so Tschauner.

Lediglich Stürmer Jonathas (Rubin Kasan) bereitet den Hannoveranern nach seinem Blitzstart mit dem Siegtreffer gegen Schalke und der Torvorbereitung gegen Wolfsburg etwas Kopfzerbrechen. Der Brasilianer klagte erst über Oberschenkelprobleme, dann über Schwindelgefühle und verpasste deshalb die jüngsten vier 96-Partien.

Tempoläufe und taktische Fouls

Dass das Team trotzdem funktioniert, ist Breitenreiter anzurechnen. Er und sein Trainerteam haben in der Vorbereitung offenbar gute Grundlagenarbeit geleistet. Die Statistik zeigt: Die 96-Mannschaft läuft viel (bislang 815 Kilometer, Rang sechs im Ligavergleich). Noch wichtiger: Die Breitenreiter-Elf läuft schnell, hat bislang die meisten Tempoläufe absolviert. Dass der Ball in 96-Spielen nicht so viel rollt, erklärt sich auch bei einem Blick auf eine andere Statistik. Hannover begeht mit durchschnittlich 16,43 Fouls pro Spiel die meisten in der Liga. Das kann als destruktive Spielweise ausgelegt werden, im Falle von 96 aber auch als clevere. Aggressivität in den Zweikämpfen und taktische Fouls zum richtigen Zeitpunkt verhindern Gegentore.

Wenn die Niedersachsen ihren durchaus aufwendigen Stil durchhalten, sollten sie mit dem Abstiegskampf tatsächlich nichts zu tun haben. Die Frage ist, ob die Breitenreiter-Mannschaft eben das kann? Tschauner ist davon fest überzeugt: "Wir sind alle so klar in der Birne und wissen genau, was wir können, was wir wollen - und was wir beeinflussen können. Das ist unser großes Plus."

