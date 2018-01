Stand: 10.01.2018 11:34 Uhr

Hannover 96 auf dem Weg zum frühen Klassenerhalt von Florian Neuhauss, NDR.de

Hannover 96 ist eine der großen Überraschungen der Bundesliga-Saison. Während Mitaufsteiger und Zweitliga-Meister Stuttgart im Abstiegskampf steckt, haben die "Roten" schon 23 Punkte geholt. Acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang sind ein dickes Polster für die Niedersachsen, aber kein Ruhekissen: Trainer André Breitenreiter setzt weiter auf das Kollektiv, fordert aber, dass sein Team "noch eine Schippe drauflegt".

So lief die Hinrunde

Die direkte Bundesliga-Rückkehr von Hannover 96 nach dem Abstieg 2016 war laut Präsident Martin Kind "alternativlos". Zum sehr guten Abschneiden in der Bundesliga-Hinrunde hätte es allerdings einige andere Möglichkeiten gegeben. Der Aufsteiger nutzte die Euphorie perfekt aus und blieb so in den ersten sechs Partien ungeschlagen. Dabei kassierte die Mannschaft von André Breitenreiter lediglich zwei Gegentreffer. 96 spielte im Konzert der Großen mit, war Tabellenvierter. Auch wenn es bis zur Winterpause noch sechs Niederlagen setzte, sorgten die "Roten" für Glanzlichter. Der Höhepunkt war der 4:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund. "Die Bundesliga-Saison war sicherlich in vielen Momenten schon richtig gut. Das haben uns die wenigsten zugetraut", meinte Breitenreiter. Acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und Rang elf sind kein Zufall.

Wer kommt, wer geht?

Nach dieser starken Vorstellung konnte sich Manager Horst Heldt eigentlich auf dem Transfermarkt bewusst zurückhalten. In den letzten sechs Spielen vor der Winterpause hatte es allerdings 15 Gegentore gegeben. Auch deshalb arbeitete Heldt mit langem Atem daran, in Innenverteidiger Josip Elez vom kroatischen Meister HNK Rijeka einen neuen Verteidiger zu holen. "Er ist sehr ehrgeizig, kompromisslos im Zweikampf und hat eine starke Spieleröffnung", freute sich Heldt. So könnte der Weg für Waldemar Anton frei werden, den Breitenreiter eigentlich lieber im defensiven Mittelfeld einsetzt. Dass bis zum Monatsende weitere Transfers folgen (zum Beispiel Florian Hübner zu Union Berlin), ist eher unwahrscheinlich. Breitenreiter hätte wegen der Verletzungsanfälligkeit einiger Profis lieber weitere Spieler zur Verfügung, doch Kind verpasste den Hoffnungen des Cheftrainers zuletzt einen Dämpfer.

Der Trainer

Breitenreiter ersetzte im Zweitliga-Endspurt nach dem 0:0 auf St. Pauli und dem Abrutschen auf Rang vier den ehemaligen Junioren-Trainer Daniel Stendel. Unter dem neuen Coach blieb die Mannschaft in neun Spielen ungeschlagen - und baute die Serie bis tief in den Erstliga-September hinein aus. Der Coach und Manager Heldt kennen sich bereits aus gemeinsamen Schalker Tagen. Heldt liebäugelte zwar im Dezember mit einem Wechsel nach Köln, blieb dann aber (wegen Kinds Veto) doch bei 96. Breitenreiters Erfolgsrezept basiert auf einer stabilen Defensive, die schon der Schlüssel zum Aufstieg war, und schnellem Umschalten. Dieses lobte der 44-Jährige, der dank der guten Ergebnisse auf dem sonst oftmals heißen Trainerstuhl in Hannover in Ruhe arbeiten kann, besonders nach der gewonnenen Generalprobe am Dienstag gegen den Drittliga-Zweiten Paderborn (4:1).

Im Umfeld rumorte es ob der Übernahmepläne von Kind zeitweise gewaltig. Die Ultras setzten einmal mehr auf einen Stimmungsboykott. Dabei erwies sich Breitenreiter als clever. Jeder dürfe seine Meinung haben, betonte der Trainer und hielt sich zurück - bis zum 2:0-Erfolg seines Teams gegen den Hamburger SV. 96 erklomm zumindest für ein paar Stunden Rang eins - und konnte danach doch nicht mit allen Fans feiern. "Dass die Ultras das Stadion verlassen, bevor die Jungs in der Kurve sind, ist ein klares Signal gegen die Mannschaft", wetterte Breitenreiter und hatte spätestens damit alle anderen Fans auf seiner Seite.

Erwartungen an die Rückrunde

Schon zu Beginn der Saison profitierten die Hannoveraner vom vergleichsweise leichten Auftakt: Mit Mainz, Wolfsburg, Hamburg, Freiburg und Köln geht es an den ersten sechs Spieltagen 2018 gegen fünf Teams, die hinter 96 in der Tabelle stehen. Damit das Restprogramm nicht zur Bürde wird, müssen die Ergebnisse wieder stimmen. "Ein guter Start ist immer wichtig, dass man gut rauskommt und neues Selbstvertrauen schöpft", weiß Breitenreiter und fügt hinzu: "Wir wollen noch eine Schippe drauflegen!" Anlass, an der Beständigkeit von Hannover zu zweifeln, gibt es keinen. "Wir haben uns gut vorbereitet und sind gewappnet", sagte Torjäger Martin Harnik am NDR Mikrofon. "Wir sind gut drauf - und wollen den Klassenerhalt." Um in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern, dürfte den "Roten" wirklich die Klasse fehlen. Mit dem Kampf um die Klasse werden die Niedersachsen allerdings auch nichts mehr zu tun bekommen.

