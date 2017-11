Stand: 01.11.2017 16:26 Uhr

Hannover 96: Gut eingekauft ist halb gewonnen

Was hätte der gemeine Hannover-96-Fan eigentlich gesagt, wenn ihm jemand vor der Saison prophezeit hätte, dass der Bundesliga-Rückkehrer nach einem Drittel der Spielzeit Bayern-Verfolger Nummer eins sein wird? Er hätte denjenigen wahrscheinlich für verrückt erklärt. Nun steht der elfte Spieltag an und die Niedersachsen könnten am Samstagabend tatsächlich vom zweiten Tabellenplatz grüßen. Sollten die Hannoveraner nach dem jüngsten Dortmund-Coup auch bei RB Leipzig gewinnen und die Münchner kurz darauf in Dortmund, würde 96 die anstehende Länderspielpause als Zweiter genießen dürfen. Dann hätten die "Roten" stattliche 21 Punkte auf dem Konto. Doch auch die bisherigen 18 sind eine beeindruckende Ausbeute des Tabellenvierten.

"Klassenerhalt ist immer noch das oberste Ziel"

Trotzdem halten sie den Ball in der niedersächsischen Landeshauptstadt schön flach. "Der Klassenerhalt ist immer noch das oberste Ziel. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Das wird uns in der Rückrunde helfen", sagte Doppeltorschütze Ihlas Bebou dem NDR. Der Angreifer ist ein Teil der Erklärung, warum es bei der Mannschaft von Trainer André Breitenreiter so gut läuft. Der schnelle Togolese zählt zu der beeindruckenden Transferbilanz des Aufsteigers. Bebou kam vor der Saison von Fortuna Düsseldorf an die Leine und hat sich sofort als Verstärkung etabliert. Ebenso verhält es sich mit allen anderen Neuzugängen. Fünf von sechs Einkäufen standen gegen Dortmund in der Startelf: Jonathas, Pirmin Schwegler, Julian Korb, Matthias Ostrzolek und eben Bebou.

"Wichtig ist, dass man mehr gute als schlechte Transfers macht"

Videos 12:58 Schatzschneider: "Die 96-Fans dürfen träumen" Dieter Schatzschneider ist begeistert von der aktuellen Hannover-96-Mannschaft und hat in der Stadt eine Euphorie ausgemacht. Die Club-Ikone im Interview. Video (12:58 min)

"Die Transferentscheidungen sind die Basis dieser Entwicklung. Und den Mut kann man jetzt haben und deutlich sagen: Alle Entscheidungen haben sich bestätigt. Die Qualität ist da", sagte Clubchef Martin Kind der "Neuen Presse" und sprach damit ein Lob für Manager Horst Heldt aus. Der gab sich bescheiden und reichte das Kompliment weiter. "Stand jetzt sind wir zufrieden, die Transfers haben den Zweck erfüllt. Alle haben einen guten Job gemacht", so Heldt, der aber auch warnte: "Bei allen Transfers bleibt ein Restrisiko. Es wird auch mal einer nicht passen. Wichtig ist, dass man mehr gute als schlechte Transfers macht."

Heldt war nach dem 4:2 gegen den BVB vor allem wichtig, die Arbeit von Coach Breitenreiter herauszustellen: "Der Trainer hat schon häufig einen Sahnetag gehabt - und heute auch. Er hat in die Trickkiste gegriffen und der Mannschaft ein Rüstzeug gegeben, wie man gegen Dortmund besteht." Entwickelt Breitenreiter auch einen passenden Matchplan für die Partie beim Champions-League-Teilnehmer Leipzig, könnten die Niedersachsen als Tabellenzweiter vom Klassenerhalt reden und sich für ihre Einkaufspolitik loben.