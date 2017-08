Stand: 23.08.2017 14:45 Uhr

Berater-Forderung "maßlos" - 96 holt Jairo nicht von Matthias Heidrich, NDR.de

Dass das Fußball-Geschäft eine komplett eigene (abgehobene) Welt ist, hat nicht erst der kaum fassbare 222-Millionen-Transfer Neymars vom FC Barcelona zu Paris St. Germain belegt. Ablösen, Gehälter und nicht zuletzt auch Berater-Honorare bewegen sich in schwindelerregenden Höhen, die mit der normalen Lebenswelt der meisten Fans nichts mehr zu tun haben. Die Clubs gehen beim Bemühen, ihre Wunschspieler zu verpflichten, oftmals bis an die Grenze des moralisch und gesetzlich Vertretbaren oder auch darüber hinaus. Die Belege eines kranken Systems sind in dem Buch der "Spiegel"-Autoren Rafael Buschmann und Michael Wulzinger, "Football Leaks - Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball", aufwendig recherchiert und zusammengetragen. Darunter auch zahlreiche Beispiele für die Maßlosigkeit in der Beraterbranche.

In den meisten Fällen zahlen die Clubs trotzdem und beschweren sich hinterher höchstens halblaut. Der Bundesligist Hannover 96 ist am Mittwoch einen anderen Weg gegangen und hat den Berater des Mittelfeldspielers Jairo Samperio Bustara vom 1. FSV Mainz 05 für den geplatzten Wechsel des Spaniers an die Leine verantwortlich gemacht.

Heldt: "Eigene Interessen über die seines Spielers gestellt"

"Es ist sehr schade, wir hätten den Spieler gern unter Vertrag genommen", wird 96-Manager Horst Heldt in einer offiziellen Stellungnahme des Clubs zitiert. Allerdings habe sein Berater "seine eigenen Interessen mit übertriebenen Forderungen über die der Vereine und seines Spielers gestellt". Nach Angaben des Aufsteigers war mit Ligakonkurrent Mainz 05 und Jairo bereits finanzielle Einigung erzielt worden. Der 24-Jährige weilte demnach seit Dienstagabend in Hannover, sollte am Mittwochvormittag den obligatorischen Medizincheck absolvieren und am Nachmittag erstmals mit der Mannschaft trainieren. "Dazu wird es nun nicht mehr kommen", heißt es in 96-Mitteilung.

