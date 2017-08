Stand: 16.08.2017 19:05 Uhr

96-Kapitän Prib erleidet Kreuzbandriss

Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 hat kurz vor dem Saisonstart einen herben Rückschlag erlitten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, hat sich Kapitän Edgar Prib am Mittwoch im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der 27-Jährige falle für unbestimmte Zeit aus, hieß es in der Pressemitteilung des Vereins. Prib war gerade erst als Nachfolger von Manuel Schmiedebach zum neuen Kapitän des Aufsteigers ernannt worden. Die Niedersachsen treten am Sonnabend (15.30 Uhr) bei der Rückkehr in Liga eins beim FSV Mainz 05 an.

Zeitnahe Operation

Prib war während des Trainings in einem Zweikampf im Rasen hängen geblieben und musste die Übungseinheit abbrechen. Nach der anschließenden MRT-Untersuchung folgte die niederschmetternde Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes. Der 96-Mittelfeldspieler soll zeitnah bei einem Kniespezialisten in Augsburg operiert werden.

