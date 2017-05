Stand: 18.05.2017 16:20 Uhr

HSV und Wolfsburg hoffen auf Rückkehrer

Sportlicher Showdown im Hamburger Volksparkstadion: Der HSV und Wolfsburg treffen am letzten Bundesliga-Spieltag aufeinander, die Partie im Sonnabend ist ein echtes "Endspiel" um einen Nicht-Abstiegsplatz. Die Hamburger brauchen einen Sieg, um nicht zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren in der Relegation zu spielen, den "Wölfen" reicht ein Remis oder vielleicht sogar eine knappe Niederlage. Wie ist die Situation bei den beiden Nordclubs? Eine Bestandsaufnahme.

"Berechtigte Hoffnung" - diese zwei Worte geben dem Hamburger SV im Saisonfinale neuen Mut. Nachdem es am Mittwoch so aussah, als müsste die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol mit riesengroßen Personalproblemen in 34. Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) gehen, sah die Situation einen Tag später bereits besser aus. Zwar falle Pierre-Michel Lasogga sicher aus, "bei allen anderen Spielern mit Blessuren besteht die berechtigte Hoffnung, dass sie bis zum Spiel fit werden", erklärte Gisdol. Zu diesem Kreis zählen in Nicolai Müller, Albin Ekdal und Aaron Hunt gleich drei Stammspieler, die wenig später wieder auf dem Trainingsplatz standen. "Wir haben uns eine große Chance erarbeitet. Wir haben gezeigt, wie stark wir zu Hause sein können, müssen alles reinwerfen", meinte Gisdol. Nichts anderes hat aber auch der VfL vor, Trainer Andries Jonker freut sich auf die Partie: "Es steht ein schönes Spiel an mit einer großen Bedeutung. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir das Spiel gewinnen können."

Ein Training, drei Schreckmomente

Die Möglichkeit zur direkten Rettung für den HSV eröffnet hat allerdings Lasogga, der mit seinem Treffer beim 1:1 bei Schalke 04 am vergangenen Sonnabend den so wichtigen Zähler rettete. Der Stoßstürmer musste am Mittwoch wegen Oberschenkelproblemen das Training abbrechen. Gleiches galt für Ekdal und Müller. Der Schwede muss nach seinem Muskelbündelriss offenbar langsamer aufgebaut werden. Topscorer Müller hatte erneut Probleme mit seinem linken Knie, in dem vor sechs Wochen das Innenband gerissen war, und verließ den Rasen mit einer dicken Bandage. Hunt absolvierte bisher nur Laufeinheiten. Über ihre Einsätze wird kurzfristig entschieden.

Jonker: "Ruhig und klar sein"

Videos 02:08 min HSV und Wolfsburg vor dem "Relegations-Endspiel" Der HSV und der VfL Wolfsburg treffen am 34. Bundesliga-Spieltag im "Relegations-Endspiel" aufeinander. Die NDR Reporter haben sich bei den Clubs ein Bild von der Lage gemacht. Video (02:08 min)

Am Donnerstag und Freitag bereitet sich der HSV wieder im abgeschiedenen Trainingslager in Rotenburg/Wümme vor. "Große Geschichten" hat Gisdol nicht geplant, "wir müssen eng beieinander sein und uns sehr auf die Aufgabe konzentrieren". Es sei auch der Wunsch der Mannschaft gewesen, sich "noch mal ein Stück weit zu lösen" vom normalen Ablauf. Jonker reicht das gute, alte Geheimtraining. "Uns bringt es momentan mehr, ruhig und klar zu sein. Ich nutze meine Energie, um die Mannschaft so gut es geht vorzubereiten." Zum Kader für das Spiel beim HSV könnte auch der zuletzt angeschlagene Ricardo Rodriguez (Knöchel) zählen. "Wir versuchen alles zu tun, dass Ricardo zur Verfügung stehen kann, ich weiß aber immer noch nicht, ob es klappt." Paul Seguin (Wade) wird hingegen wohl ebenso fehlen wie Jeffrey Bruma (Knie) und Riechedly Bazoer (Gelbsperre).

Wolfsburg: Nicht auf Remis, sondern auf Sieg spielen

Um die Klasse direkt zu halten, benötigt der HSV einen Heimsieg gegen den Nordrivalen (Tabelle). Eine besondere Drucksituation erkennt Gisdol jedoch nicht. "Wir haben eine wahnsinnig lange Aufholjagd hinter uns. Wir hatten in allen Spielen gefühlt etwas zu verlieren", erklärte der Trainer. "Jetzt haben wir zum ersten Mal ein Spiel, in dem wir nur etwas gewinnen können. Die Position wird sich nicht verschlechtern." Um den HSV aus Distanz zu halten, würde Wolfsburg ein Remis reichen, im Falle einer Niederlage könnten die "Wölfe" aber auch von einer hohen Pleite des FC Augsburg in Hoffenheim profitieren. Auf Rechnereien will sich Jonker aber gar nicht erst einlassen: "Wir wissen, dass ein Punkt reicht. Die Mannschaft fühlt sich aber am wohlsten, wenn wir auf Sieg spielen."

Ex-VfLer Kruse drückt HSV die Daumen

Zuspruch erhielt der HSV überraschenderweise auch von Max Kruse, der nicht nur einst beim FC St. Pauli, sondern auch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand. Herr Kruse, wem drücken Sie am Sonnabend eher die Daumen? "Für mich gehört der HSV in die Erste Liga. Es ist mir allerdings egal, ob sie es in der Relegation schaffen oder vorher", sagte der 29 Jahre alte Profi von Werder Bremen.

Der Drittletzte der Bundesliga kann sich auf ein Relegationsduell (25. und 29. Mai) gegen Eintracht Braunschweig einstellen, das sehr wahrscheinlich die Zweite Liga als Tabellendritter abschließen wird.

